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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Авиаторы Балтфлота в 2019 году 35 раз вылетали на сопровождение иностранных самолётов

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Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря.
Источник изображения: © Минобороны России

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Лётчики соединения морской авиации Балтийского флота (БФ), которое дислоцируется в Калининградской области, с начала текущего года выполнили 35 вылетов для сопровождения иностранных самолетов и беспилотных летательных аппаратов, сообщил в среду БФ.

"С начала года экипажами соединения было осуществлено 35 вылетов, связанных с сопровождением иностранных воздушных судов", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По данным штаба БФ, "границы самого западного российского региона регулярно, иногда по три раза в неделю, облетают разведывательные самолет, как стран-соседей по Балтийскому морю, так и из-за океана - других иностранных государств".

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
БФ
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