В 2019 году летчики Балтийского флота 35 раз вылетали на сопровождение иностранных самолётов, облетавших Калининградскую область.

Кроме самолетов, морская авиация Балтфлота сопровождала беспилотные летательные аппараты. Как отметил командир соединения МА БФ полковник Вадим Морозов, чаще всего к российским воздушным границам приближаются самолеты RC-135, "Гольфстрим", Орион Р3С, "Фалькон", В-52, R-1Sentinel, "Посейдон", а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа "Глобал хоук" и "Рипер".

"Прежде всего, это самолеты США, но также были идентифицированы воздушные суда-разведчики Великобритании, Швеции и Германии", - уточнил Морозов.

В штабе флота EADaily отметили, что границы самого западного российского региона регулярно, иногда по три раза в неделю, облетают разведывательные самолеты, как стран-соседей по Балтийскому морю, так и из-за океана - других иностранных государств.