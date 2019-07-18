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18.07.2019
ЦАМТО

США вряд ли смогут навязать Индии разрыв контракта на закупку российских систем ПВО С-400

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

ЦАМТО, 17 июля. США вряд ли смогут навязать Индии разрыв контракта на закупку российских систем ПВО С-400, так как в случае введения санкций Вашингтон автоматически потеряет оружейный рынок этой страны.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, согласно которым США пытаются заставить Индию разорвать контракт с РФ на закупку С-400. Кроме того, Вашингтон уже ввел санкции против другой страны-покупателя этих систем – Турции, отказав ей в поставках истребителей F-35.

"Что касается возможных санкций со стороны США, то, помимо ЗРК Patriot, Вашингтон хотел бы продать Нью-Дели и другие виды вооружений, поэтому в этом случае США не будут вести себя так прямолинейно и нагло, как они действовали в отношении Анкары", – считает И.Коротченко.

По его мнению, в случае с Индией США не пойдут на прямой шантаж, но и попытка достигнуть "закулисных соглашений" вряд ли увенчается успехом.

"Полагаю, что Вашингтон изберет более тонкую тактику – использует дипломатические рычаги давления, попробует добиться неких закулисных договоренностей. Однако Индия вряд ли поддастся посулам или угрозам США, так как С-400 необходима ей для создания собственной комплексной системы воздушно-космической обороны", – подчеркнул И.Коротченко.

Как напоминает агентство, в начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд. долл.

Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.

Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США, вместе с тем, не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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