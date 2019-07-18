Зенитный комплекс С-500 будет разным

Поставки в войска зенитной системы нового поколения С-500 "Прометей" могут начаться в 2020 году, подтвердил вице-премьер правительства России Юрий Борисов.

- Компоненты комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики. Испытательные пуски были успешными, - рассказал Борисов в интервью "Интерфаксу". Он добавил, что С-500 будет поставляться в разных комплектациях в зависимости от решаемых задач.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что предприятия ОПК готовы к серийному производству новых комплексов ПВО, а разработчик С-500 рассказал об особенностях системы. "Прометей" не станет преемником С-400 с расширенными возможностями, это совершенно особенная система противовоздушной и противоракетной обороны, стоящая между войсковыми комплексами: С-300, С-400 и др., - и стратегическими системами ПРО типа "Нудоль".

Основной задачей С-500 станет борьба с баллистическими ракетами: средней дальности и межконтинентальными. Последние система сможет перехватывать на завершающем участке траектории, а при определенных условиях - и на среднем. Также "Прометей" способен сбивать гиперзвуковые ракеты, спутники на низких орбитах и другое космическое оружие. Работать С-500 будет в тесном взаимодействии с А-235 "Нудоль", системой предупреждения о ракетном нападении и другими глобальными структурами.

Антон Валагин