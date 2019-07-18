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18.07.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-500 в Вооруженные силы РФ возможны с 2020 года - Борисов

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Новая система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.

"Комплекс может поставляться в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач", - сказал Ю.Борисов.

По его словам, испытательные пуски С-500 были успешными.

25 июня в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что С-500 готова к серийному производству - её основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

Как сообщалось, С-500 разрабатывается "АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности - возможен перехват БРСД с дальностью пуска до 3,5 тыс. км, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Также среди задач С-500 - уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет со скоростью 5 Мах и выше, самолетов, беспилотников, а также уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
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