Новая система ПВО С-500 сможет работать против гиперзвукового оружия в ближнем космосе

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 "Прометей" сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин.

"По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал Суровикин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует", - заявил он.

По словам Суровикина, "Прометей" разрабатывается концерном "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем с применением принципа раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта", - сказал главком.

"Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил он.

9 мая в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

В июле прошлого года в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял ранее "Интерфаксу", что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заявили в январе 2017 года газете "Красная звезда" в командовании Первой армии ПВО-ПРО, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.