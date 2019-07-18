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18.07.2019
Интерфакс-АВН

В РФ освоили ремонт украинских двигателей для Ан-124 "Руслан" - вице-премьер Борисов

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АН-124-100 "Руслан"
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан" во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник изображения: РИА Новости / Антон Денисов

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Россия будет самостоятельно ремонтировать двигатели Д-18 для транспортников Ан-124 "Руслан", заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"В России освоен ремонт двигателей этого типа. Первые отремонтированные двигатели уже получены. Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка", - сказал заместитель председателя правительства РФ.

Прошлым летом Борисов сообщил, что Россия не планирует возобновлять производство транспортников Ан-124 "Руслан", но существующий парк самолётов будет модернизирован.

Как сообщалось, 2 июня 2018 года командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".

Он заявил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Антонов ГП
Персоны
Борисов Юрий
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