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18.07.2019
Российская газета

Неуловимые: какие советские самолеты не смогли догнать ВВС Израиля

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МиГ-25, самолет-рекорд.
МиГ-25, самолет-рекорд.
Источник изображения: Alex Beltyukov/ Wikimedia.org

Несмотря на то, что США снабжали Израиль современной авиатехникой, советские летчики времен холодной войны доставляли пилотам из Земли обетованной немало хлопот - те просто не могли их догнать на своих истребителях. Представляем самолеты, оставшиеся неуловимыми для израильской авиации.

В 1969 году ВВС Израиля получили от США сверхзвуковые перехватчики F-4 Phantom II. Самолет был прекрасен и в Тель-Авиве гордо заявили о контроле над небом Ближнего Востока, поскольку у разбитых в Шестидневной войне соседей-арабов авиация практически отсутствовала. Впрочем, радовались израильтяне недолго. В 1970 году советский экспериментальный самолет-разведчик Як-26 выполнил над Израилем несколько высотных наблюдательных полетов. Израильтяне встревожились: они видели чужой самолет, но достать его не могли, пишет Aviation Geek

Дальше - больше. С египетских аэродромов вдоль захваченных израильтянами земель стали регулярно летать новейшие высотные перехватчики МиГ-25, впоследствии получившие в НАТО имя Foxbat. Этот великолепный самолет мог забираться на 20 километров, разгоняясь до 3000 км/ч Машина была совершенно новая, в Тель-Авиве о ее существовании не знали и принимали неопознанные самолеты за неизвестные модификации МиГ-21 и МиГ-23. Еще израильские летчики называли их "Х-500", где "Х" означало "неизвестный", а что значило "500", теперь уже и не узнать.

В любом случае прекрасные "Фантомы" не догоняли МиГ-25 - не говоря уже о французских "Миражах", - и советские летчики безнаказанно летали над Синайским полуостровом, Суэцким каналом и Голанскими высотами, фотографируя все подряд и демонстрируя преимущества своей техники. Выведенные из терпения израильтяне устроили засаду. 2 ноября 1971 года несколько специально подготовленных "Фантомов" - с них сняли все вооружение, кроме пары ракет "воздух-воздух", - стояли на аэродроме в готовности к взлету. Как только появился МиГ, израильские летчики поднялись в воздух и с высоты более 13 километров обстреляли советский самолет. Ракеты прошли мимо цели, МиГ-25 как ни в чем не бывало продолжил полет.

Неуязвимость Foxbat вынудила Вашингтон в 1974 году передать Тель-Авиву новейшие ракеты AIM-7. Правда, неблагодарные израильтяне тут же попытались сбить ими американский разведчик SR-71 Blackbird, фотографировавший ядерный центр в Димоне. Но "Черный дрозд" легко ушел от атаки в стратосферу.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
США
Франция
Продукция
F-4
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-25
Проекты
NATO
Ядерный щит
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