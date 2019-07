Китай может наложить санкции на американские компании, поставляющие оружие Тайваню

Как пишет китайская англоязычная газета "Global Times" в материале Liu Xuanzun, Li Xuanmin, Leng Shumei "China can effectively sanction US companies who sell weapons to Taiwan: experts" (Лю Сюаньцзюнь, Ли Сюаньминь и Линь Сюмей "Китай может эффективно наказать американские компании, которые продают оружие Тайваню - эксперты"), США применяют двойной стандарт, называя предложенные Китаем санкции в отношении американских компаний за продажу оружия Тайваню "глупым действием", - заявили китайские аналитики, отметив, что китайские санкции могут не только сократить поставки базовых материалов этим компаниям, в том числе редким. земли, но также заблокируют их невоенную продукцию от проникновения на китайские рынки.

Танки М60А3 TTS армии Тайваня (с) Patrick Lin / AFP

После того, как правительство США утвердило план по продаже оружия на Тайвань на сумму 2,22 млрд долл, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил в пятницу [12 июля] на очередном брифинге для прессы, что для защиты национальных интересов Китай наложит санкции на американские предприятия, участвующие в продажах.

Ссылаясь на данные, опубликованные министерством обороны США, китайские государственные СМИ определили эти фирмы как Raytheon, которая поставляет ракеты Stinger, General Dynamics, которая поставляет танки M1A2T, и BAE Systems и Oshkosh, которые поставляют оборудование для танков.

Американский сенатор Боб Менендес, главный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, заявил средствам массовой информации, что это "глупая акция", поскольку компании, которые, возможно, будут подвергнуты санкциям, вряд ли будут участвовать в оборонных продажах Китаю, говорится в коротком видеоматериале, размещенном китайской службой "Голоса Америки" на своем аккаунте в твиттере в воскресенье [14 июля].

В ответ старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Сюй Гуаню, заявил в воскресенье "Global Times", что эти американские компании по производству вооружений вероятно, не имеют связей с Китаем по торговле оружием, но это только с точки зрения конечной продукции.

Сюй сказал, что конечная продукция основана на многих компонентах, изготовленных по всей промышленной цепочке, в которой Китай играет важную роль, отметив, что Китай может заморозить промышленные цепочки, связанные с этими компаниями, или прекратить поставлять им определенные базовые материалы.

Промышленность редкоземельных элементов, которая в значительной степени контролируется Китаем, крайне необходима для создания передового оружия и оборудования. Например, танк M1A2 компании General Dynamics использует самарий-кобальт в своей навигационной системе, согласно сообщению британской газеты "Daily Telegraph" за 2011 год.

Министерство обороны США оценивает способность промышленности редкоземельных элементов США обеспечивать стабильные поставки в условиях торгового конфликта страны с Китаем, сообщило агентство Reuters в субботу.

Инсайдеры отрасли предупредили, что невоенные предприятия этих компаний также могут пострадать. General Dynamics является не только производителем танка M1A2, но и материнской компанией Gulfstream, авиационной компании, частные самолеты которой, как сообщается, предпочитают китайские миллиардеры.

Gulfstream - самый первый иностранный бизнес-джет, который появился на китайском рынке несколько десятилетий назад, и некоторые типы ее самолетов, такие как Gulfstream G650, в настоящее время популярны среди самых богатых китайских компаний, сказал "Global Times" один из ведущих поставщиков интегрированных услуг бизнес-авиации в Пекине.Он попросил не называть его имя.

По его словам, стоимость бизнес-джета составляет от 20 до 70 млн долл, а это означает, что потеря китайского рынка может нанести огромный удар по американской компании.

Инсайдеры отрасли заявили, что одной из карательных мер может стать приказ китайским банкам и финансовым учреждениям отклонять ссуды для операций, связанных с Gulfstream, поскольку почти все бизнес-джеты продаются по модели лизингового финансирования.

В число клиентов Gulfstream в Китае входят основатель Alibaba Джек Ма Юн и председатель Wanda Ван Цзяньлинь, сообщают СМИ.

Сайт китайского филиала General Dynamics стал недоступен в воскресенье.

"Продажа оружия США Тайваню представляет собой серьезное нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения. Это серьезное нарушение принципа "одного Китая" и трех китайско-американских совместных соглашений", - сказал Гэн в пятницу.

Он также выразил несогласие Китая с поездкой тайваньского лидера [президента Китайской Республики] Цай Инвэнь в США, призвав американскую сторону немедленно отменить продажу оружия и прекратить официальные обмены с Тайванем.

Аналитики из материкового Китая подчеркнули, что решение о введении санкций подчеркнуло твердую оппозицию Китая продаже оружия Тайваню.

Самой простой мерой для наказания этих компаний было запрещение их бизнеса в Китае, заявил в воскресенье Ши Цзиньхун, директор Центра американских исследований в Пекине при китайском университете Жэньминь.

Уроки также можно извлечь из прецедента. 17 декабря 2015 года официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хон Ли объявил, что ни китайское правительство, ни китайские предприятия не будут сотрудничать с компаниями, занимающимися продажей оружия США на Тайвань. Компаниями, вовлеченными в такие продажи в то время, были Raytheon и Lockheed Martin.

Помимо санкций, некоторые тайваньские СМИ также интерпретируют учения Народно-освободительной армии Китая у юго-восточного побережья как выражение сопротивления материковой части Китая продаже оружия. Министерство национальной обороны

В заявлении министерства обороны КНР, сделанном в воскресенье, говорится, что учения были частью обычной деятельности в соответствии с годовым графиком.

Критикуя санкции Китая в отношении американских компаний по производству вооружений как "глупые действия", США, очевидно, применяют двойной стандарт, поскольку США ввели санкции против Китая, которые еще более бесполезны и глупы, считают аналитики.

В сентябре 2018 года США наложили санкции на управление вооружения НОАК и его руководителя Ли Шанфу за закупку у России истребителей Су-35 и зенитной ракетной системы С-400. , утверждая, что эти закупки противоречат законодательству о санкциях США, предусматривающему наказание российского правительства за вмешательство в выборы в США 2016 года, сообщает Reuters.