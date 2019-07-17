Войти
17.07.2019
Lenta.ru

Продырявливание "Союза МС-09" осталось загадкой

468
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Специальная комиссия за 11 месяцев работы не смогла найти виновных в продырявливании пилотируемого корабля "Союз МС-09", передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя "Роскосмоса" Владимира Устименко.

"Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово", — сказал спикер госкорпорации.

В декабре 2018-го сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе "Союза МС-09", не был отработан в полной мере на наземных тренажерах.

Тогда же опрошенные "Известиями" российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке "Союза МС-09" практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы.

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в "Союзе МС-09", пристыковавшемся к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
14.03.2019
Астронавт NASA Ник Хейг назвал российскую ракету "Союз" чудом
14.03.2019
Источник: украинский датчик заменили на ракете "Союз-ФГ" перед ее стартом 14 марта
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
09.04.2014
Космос врозь
19.10.2011
«Запасной аэродром» для человечества — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила