Продырявливание "Союза МС-09" осталось загадкой

Специальная комиссия за 11 месяцев работы не смогла найти виновных в продырявливании пилотируемого корабля "Союз МС-09", передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя "Роскосмоса" Владимира Устименко.

"Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово", — сказал спикер госкорпорации.

В декабре 2018-го сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе "Союза МС-09", не был отработан в полной мере на наземных тренажерах.

Тогда же опрошенные "Известиями" российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке "Союза МС-09" практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы.

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в "Союзе МС-09", пристыковавшемся к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.