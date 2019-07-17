Сергей Шойгу рассказал подробности проведения военно-морских парадов 28 июля

ЦАМТО, 16 июля. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ, с участием 43 кораблей и 41 воздушного судна.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 16 июля на селекторном совещании в Минобороны.

"Парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев", – сообщил министр.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих", – пояснил министр.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. "Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины", – сказал С.Шойгу.

Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ, передает "РИА Новости".