Войти
17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Шойгу озвучил сумму заключенных на "Армии-2019" контрактов

381
0
0
Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России
Международный военно-технический форум "Армия-2019" в регионах России.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

На селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что общая стоимость контрактов, заключенных в этом году на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", превысила 1 трлн рублей.

"С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более 1 трлн рублей, что в 7,6 раза больше, чем в прошлом году", – передает ТАСС слова Шойгу.

Он отметил также, что "насыщенной была и научно-деловая программа, а всего в 173 мероприятиях участвовало свыше 12 тыс. экспертов. При этом более 1 тыс. 300 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения".

"Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошел на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели", – сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства заявил также, что пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств.

"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств", – передает РИА "Новости" слова Шойгу.

Он также выразил уверенность, что Армейские международные игры "не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими".

Шойгу расскзал также, что главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ.

"Он [парад] пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих и юнармейцев", – сообщил министр.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани - и в сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих", – сказал Шойгу.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Минобороны России заключило 46 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
КФ
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
08.08.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
23.05.2018
Шойгу: ситуация в Афганистане несет угрозу перехода террористов в страны Центральной Азии
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила