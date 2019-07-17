Шойгу озвучил сумму заключенных на "Армии-2019" контрактов

На селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что общая стоимость контрактов, заключенных в этом году на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", превысила 1 трлн рублей.

"С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более 1 трлн рублей, что в 7,6 раза больше, чем в прошлом году", – передает ТАСС слова Шойгу.

Он отметил также, что "насыщенной была и научно-деловая программа, а всего в 173 мероприятиях участвовало свыше 12 тыс. экспертов. При этом более 1 тыс. 300 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения".

"Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошел на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели", – сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства заявил также, что пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств.

"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств", – передает РИА "Новости" слова Шойгу.

Он также выразил уверенность, что Армейские международные игры "не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими".

Шойгу расскзал также, что главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ.

"Он [парад] пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих и юнармейцев", – сообщил министр.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани - и в сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих", – сказал Шойгу.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Минобороны России заключило 46 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019".

Дмитрий Зубарев