Новый договор по ядерному оружию должен быть не хуже СНВ-3, но пока есть только его наброски - сенатор Джабаров

У России и США остаётся мало времени для его разработки

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Для выработки соглашения по ядерному оружию у России и США остаётся мало времени, этот документ должен быть всеобъемлющим и не хуже договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Архитектура нового договора, мне кажется, пока не понятна никому. Есть только наброски. Конечно, необходимо, чтобы он был всеобъемлющий, чтобы он заключал в себя как можно больше типов вооружений, типов ракет, области возможного использования и размещения", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя предстоящие в среду в Женеве российско-американское переговоры по стратегической стабильности.

Как сообщают СМИ, там может пойти речь о новом договоре по сокращению ядерного оружия, но уже не двустороннем, а с привлечением Китая.

"Как это будет на практике, трудно сказать. Если будет новый договор, то, как минимум, он должен быть не хуже СНВ-3", - считает Джабаров.

Этот документ также должен предусматривать возможность привлечения новых участников, отметил сенатор.

"Трудно сказать, насколько все это реалистично, поскольку мы в самом начале пути. Хорошо, что хоть какие-то переговоры начнутся. Ведь с завершением действия СНВ-3 весь мир окажется без каких-либо защитных механизмов для начала любого вооруженного ядерного конфликта", - сказал Джабаров.

По его словам, Россия всегда приветствует переговорный процесс.

Он затруднился предположить, удастся ли привлечь Китай к переговорам о новом соглашении. "Трудно сказать за Китай. Он всегда проводит самостоятельную политику, и я не думаю, что китайцы - враги мирному процессу. Другое дело, что ядерный потенциал Китая незначительный по сравнению с двумя основными ядерными державами. Наверное, он считает, что имеет право на какой-то небольшой свой ядерный арсенал и не хочет, чтобы это подпадало под действие договора.

Но по всем этим вопросам надо вести переговоры, нужны экспертные заключения, оценки. А уже потом станет понятно, на что мы можем выйти в итоге", - отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Китай и Россия - равноправные партнёры, которые не могут оказывать давление друг на друга.

"Но их позицию, наверное, мы можем знать, узнаем и, наверное, она будет доведена до американцев. Но китайцы - самостоятельные игроки, они сами доведут свою позицию до американцев", - полагает сенатор.

Он напомнил, что срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, поэтому переговоры нельзя затягивать.