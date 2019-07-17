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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

От "четырехсотых" может спасти только массированная атака

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Источник изображения: vpk-news.ru

Массированная атака на комплексы С-400 - единственное слабое место этих российских зенитных ракетных комплексов. Об этом заявили в американском центре частной разведки Stratfor, отметив, что сама система ПВО при этом является одной из самых эффективных среди существующих.

"С-400 может представлять серьезную угрозу для ограниченного вторжения противника, но даже полный батальон С-400 имеет только около восьми ракетных пусковых установок, как правило, с четырьмя ракетами каждая. 32 ракеты, безусловно, достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб ограниченной атаке. Но если батальон С-400 действует изолированно или не подкреплен другими современными средствами ПВО, у него, вероятно, недостаточно ракет, чтобы выдержать решительный натиск", - отмечается в сообщении.

Специалисты добавляют, что российская ЗРК С-400 одна из лучших в мире в эксплуатации на сегодняшний день. Особыми преимуществами С-300 и последующих С-400 являются их расширенная досягаемость, их гибкая способность наносить удары по различным целям (в первую очередь по самолетам, но также в определенной степени по крылатым и баллистическим ракетам) и их сложные датчики.

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Страны
Россия
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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