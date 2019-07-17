На что способен беспилотный разведчик "Корсар"

Холдинг "Роэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил летный образец разведывательного дрона "Корсар", который невозможно сбить с помощью стрелкового оружия или переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Беспилотник может вести воздушную разведку, аэрофотосъемку, а также патрульные и наблюдательные полеты в любую погоду в зоне радиусом до 120 километров. Дрон-разведчик способен летать со скоростью до 150 километров в час, масса БПЛА - 200 килограммов, размах крыльев - 6,5 метра, длина фюзеляжа - 4,2 метра.

- "Корсар" может совершать полет на высоте более 5000 метров, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия и многих типов переносных зенитных ракетных комплексов. Экономичный двигатель позволяет "Корсару" находиться в воздухе до восьми часов. Собранная дроном информация обрабатывается и передается наземным системам в режиме реального времени, - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко, новый комплекс построен на открытой архитектуре, позволяющей модернизировать его под решение конкретных задач. В конструкции "Корсара" использованы инновационные инженерные решения, которые обеспечивают ему преимущества с точки зрения маневренности, высоты и дальности полета.

- В частности, система электрогенерации, дистанционного запуска двигателей и электронный регулятор двигателя по ряду параметров превосходят зарубежные БЛА этого класса, - рассказал Евтушенко.

Он также добавил, что министерство обороны России уже сообщило о намерении "серийно закупать новый беспилотник".

"Корсар" создавался, как многофункциональный комплекс, его можно использовать и в гражданских целях, например, при мониторинге окружающей среды, контроле автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждении лесных пожаров, поиске и спасении людей.

Беспилотник стал частью комплекса, в состав которого входят несколько летательных аппаратов и единая наземная система управления. В перспективе комплекс могут оснастить летательными аппаратами с улучшенными характеристиками и расширенными функциями.

Яна Шамаева