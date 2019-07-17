Завершен основной этап испытаний энергетической газовой турбины большой мощности ГТД-110М

Как сообщило 15 июля 2019 года информационное агентство ТАСС, основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М для энергетических установок успешно завершен, в понедельник началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ (ранее - Ивановская ГРЭС). Об этом сообщил ТАСС представитель "Роснано".

Основные направления модернизации энергетической газовой турбины большой мощности ГТД-110М по отношению к турбине ГТД-110 (с) ПАО "ОДК-Сатурн"

"Основной этап испытаний <...> завершен, 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация, которая продлится до октября текущего года. В течение этого времени турбина будет работать в ячейке Ивановских ПГУ. Теперь мы можем приступать к серийному производству турбины", - сказал он.

ГТД-110М - первая российская газовая турбина большой мощности для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 МВт до 500 МВт. Ранее такие турбины в России не производились. ГТД-110М создана в рамках федеральной целевой программы "Топливо и энергия", партнерами и соинвесторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ПАО "Интер РАО", ОАО "НПО "Сатурн" и НП "ЦИЭТ".

Глава Роснано Анатолий Чубайс еще в 2016 году сообщал, что нанотехнологическая компания совместно с "Интер РАО" и при поддержке госкорпорации "Ростехнологии" ведут работу по созданию российской газовой турбины большой мощности.

Со стороны bmpd напомним, что с 2012 года "Роснано", "Интер РАО ЕЭС" и ОАО "НПО "Сатурн" (ПАО "ОДК-Сатурн") ведут разработку модернизированной и локализованной энергетической газовой турбины большой мощности ГТД-110М на основе конструкции разработанной еще в начале 1990-х годов ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Николаев) энергетической газовой турбины ГТД-110, построенной в количестве всего восьми экземпляров (шесть из которых были собраны при участии ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" на НПО "Сатурн), но так и не доведенной. Четыре ГТД-110 были установлены в 2005-2008 годах составе двух энергоблоков ПГУ-325 на Ивановской ГРЭС, где продемонстрировали низкую надежность работы. По одной турбине ГТД-110 были установлены на ГРЭС в Каборге (Николаевская область, Украина, 2004 год) и Рязанской ГРЭС (2010 год), но в обоих случаях быстро выведены из эксплуатации.

Стендовые испытания первого опытного образца модернизированной газовой турбины ГТД-110М (выполненного путем переоборудования восстановленной турбины ГТД-110 № 2 постройки 2000 года) были начаты в начале 2016 года, но остановлены в декабре 2017 года из-за аварии. "ОДК-Сатурн" возобновил испытания опытного образца ГТД-110М весной 2019 года, теперь рапортуя об "успешном завершении основного этапа испытаний".