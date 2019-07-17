США хотят, чтобы все партнеры по МКС участвовали в программе возвращения на Луну

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы все государства - члены проекта создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию, участвовали в американской программе возвращения человека на Луну. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

"Мне кажется, Международная космическая станция - это, как я упоминал ранее, не только чудо техники, но и чудо дипломатии. Считаю, что это [начинание] сработало очень хорошо для всех вовлеченных [в него] стран. На мой взгляд, речь идет о модели [сотрудничества] применительно к тому, как мы движемся к Луне. И, да, мы бы хотели, чтобы все партнеры [по созданию и эксплуатации] МКС стали частью этих усилий, направленных на возвращение на Луну", - сказал шеф американского космического ведомства.