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16.07.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность полёта первого астронавта этой страны в космос - протокол

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Саудовский принц посетил Центр управления полетами
Саудовский принц посетил Центр управления полетами.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Возможность размещения наземных станций системы "ГЛОНАСС" на территории Саудовской Аравии и полёта в космос первого астронавта этой страны обсудят до конца года представители обоих государств.

Соответствующие поручения содержатся в протоколе шестого заседания Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Стороны выразили готовность продолжить дальнейшие консультации по перспективным и взаимовыгодным направлениям двусторонней деятельности по мирному использованию космического пространства, в том числе в областях спутниковой навигации и размещения наземных станций ГЛОНАСС на территории Саудовской Аравии; пилотируемой космонавтики, подготовки к краткосрочному полету саудовского космонавта", - говорится в документе.

Также РФ и Саудовская Аравия продолжают готовиться к вступлению в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 5 октября 2017 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Проекты
ГЛОНАСС
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