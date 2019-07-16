Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность полёта первого астронавта этой страны в космос - протокол

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Возможность размещения наземных станций системы "ГЛОНАСС" на территории Саудовской Аравии и полёта в космос первого астронавта этой страны обсудят до конца года представители обоих государств.

Соответствующие поручения содержатся в протоколе шестого заседания Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Стороны выразили готовность продолжить дальнейшие консультации по перспективным и взаимовыгодным направлениям двусторонней деятельности по мирному использованию космического пространства, в том числе в областях спутниковой навигации и размещения наземных станций ГЛОНАСС на территории Саудовской Аравии; пилотируемой космонавтики, подготовки к краткосрочному полету саудовского космонавта", - говорится в документе.

Также РФ и Саудовская Аравия продолжают готовиться к вступлению в силу межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 5 октября 2017 года.