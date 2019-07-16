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16.07.2019
Известия.ru

Турчинов пригрозил "снести" Крымский мост украинскими ракетами

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA

Украинские крылатые ракеты "Нептун" могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также в случае необходимости "в течение нескольких минут снести" Крымский мост. Об этом в интервью изданию LB.ua заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он отметил, что для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет, отмечает "РИА Новости".

5 апреля бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании Киевом нового ракетного комплекса "Нептун". По словам его советников, боеприпас преодолевает расстояние в 300 км и может поразить цели в Севастопольской бухте, из-за чего "россияне нервничают".

Тогда же американские СМИ сообщали, что новейшая крылатая украинская ракета "Нептун" является "слегка модернизированной" российской Х-35. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны.

Украинские власти неоднократно заявляли о возможностях создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая "достанет до Москвы", и даже ядерное вооружение. Однако военные эксперты сомневаются в наличии у Киева потенциальных возможностей для этого.

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Украина
Продукция
С-125
Х-35
Проекты
Ядерный щит
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