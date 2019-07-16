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16.07.2019
Интерфакс-АВН

Назначен новый командующий Приморской флотилией разнородных сил

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Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц представил во Владивостоке личному составу Приморской флотилии разнородных сил нового командующего крупнейшим объединением ТОФ контр-адмирала Владимира Якушева.

Как сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, командующий флотом отметил, что на флоте Якушева хорошо знают и уважают за высокие деловые качества и профессионализм, пожелал ему успехов на новой ответственной должности.

Якушев родился 22 апреля 1970 года во Львове.

В 1992 году он окончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе и был направлен для прохождения воинской службы на Северный флот, где последовательно прошел должности от командира группы штурманской боевой части на эскадренном миноносце "Окрылённый" до начальника штаба дивизии ракетных кораблей, в том числе командовал тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий".

С 2014 года Якушев проходил службу на Тихоокеанском флоте, сначала в должности командира соединения надводных кораблей, а затем, начальника штаба-первого заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил.

В 2006 году офицер прошел обучение в Военно-морской академии имени Н.Г.Кузнецова, а в текущем году завершил учёбу в Военной академии Генерального штаба.

Якушев награждён орденом "За военные заслуги" и ведомственными медалями Министерства Обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
СФ
ТОФ
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