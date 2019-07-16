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16.07.2019
ТАСС

Индия отложила на неопределенный срок старт миссии "Чандраян-2" к Луне

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Луна
Луна.
Источник изображения: Shutterstock

Старт отложен по техническим причинам

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Индия отложила на неопределенный срок старт миссии "Чандраян-2" к Луне за 56 минут до старта с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO), старт отложен по техническим причинам. Новая дата запуска будет объявлена позже.

"Техническая неисправность была обнаружена в ракете-носителе за 56 минут до старта. В качестве серьезной меры предосторожности запуск "Чандраян-2" на сегодня отменен. О пересмотренной дате запуска будет объявлено позже", - сообщается на странице ISRO в Twitter.

Станцию планировалось вывести в космос с помощью индийской ракеты-носителя GSLV Mk III в понедельник в 02:51 утра по местному времени (00:21 мск). Ожидалось, что "Чандраян-2" достигнет Луны 6-7 сентября. Индия намерена стать четвертой страной мира после США, России и КНР, которая смогла осуществить мягкую посадку на спутник Земли.

Станция общим весом более 3,8 тонны состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Согласно проекту ISRO, посадочный модуль должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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