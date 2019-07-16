Первый базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon для Великобритании

Как сообщают, 13 июля 2019 года на аэродроме предприятия корпорации Boeing в Сиэттле совершил первый полет первый базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon, построенный для Королевских ВВС Великобритании (британское обозначение Poseidon MRA 1). Самолет с собственным названием Pride of Moray имеет британский военный номер ZP801 и временную американскую регистрацию N456DS.

Первый построенный для Королевских ВВС Великобритании базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, временная американская регистрация N456DS) в первом полете. Сиэттл (США), 13.07.2019 (с) ВВС Великобритании

Самолет пока не оснащен поисково-прицельной системой. После ее установки борт в октябре 2019 года должен перелететь на авиабазу авиации ВМС США Дексонвилл во Флориде для обучения британского личного состава. Передача самолета ВВС Великобритании запланирована на март 2020 года.

Напомним, что 11 июля 2016 года правительство Великобритании подписало межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) девяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Стоимость соглашения составляет 3 млрд фунтов стерлингов, выплата будет производиться в течении 10 лет. В стоимость входит также вооружение (противокорабельные ракеты Boeing Harpoon II и противолодочные торпеды Mk 54) и радиогидроакустические буи.

Сейчас поставка всех девяти самолетов Р-8А британской стороне (военные номера ZP801 - ZP809) намечена на 2020-2021 годы. В составе британских ВВС эти самолеты составят вооружение 120-й и 201-й эскадрилий с базированием на авиастанцию Лоссимут в Шотландии, причем британское правительство израсходует около 100 млн фунтов на создание соответствующей инфраструктуры на этой базе.

Объявление о планах приобретения девяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A стало одним из значимых пунктов обнародованной в ноябре 2015 года правительством Великобритании "Стратегии национальной безопасности и Стратегического обзора в области обороны и безопасности" (National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 - SDSR-2015).

Закупка самолетов Р-8А позволит восстановить потенциал базовой патрульной и противолодочной авиации, полностью утраченный Великобританией после того, как в предыдущем "Стратегическом обзоре в области обороны и безопасности" (SDSR-2010, октябрь 2010 года) было объявлено об аннулировании программы базовых патрульных самолетов Nimrod MRA.4 и о полном прекращении переоборудования в данный вариант и списании этих самолетов (причем на слом пошли уже несколько завершивших переоборудование машин Nimrod MRA.4).

Высокопоставленные руководители британских ВВС и ВМС неоднократно выражали тревогу по поводу того, что фактическая ликвидация британской базовой патрульной авиации по итогам SDSR-2010 самым негативным образом сказывается на боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил Великобритании, представленных четырьмя атомными ракетными подводными лодками типа Vanguard, оснащенными баллистическими ракетами Trident II.

Великобритания станет третьим фактическим зарубежным получателем самолетов Р-8 после Индии (получившей восемь самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшей еще четыре, с намерением приобрести еще 10) и Австралии (заказавшей 12 самолетов Р-8А, начаты поставкой в 2017 году, к настоящему времени поставлено семь самолетов). Кроме того, к настоящему времени самолеты Р-8А заказали также Норвегия (пять самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах) и Новая Зеландия (четыре самолета с поставкой в 2023 году) и объявили о планах их приобретения также Южная Корея и Саудовская Аравия.

ВМС США к настоящему времени заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже около 80.

Первый построенный для Королевских ВВС Великобритании базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, временная американская регистрация N456DS) в первом полете. Сиэттл (США), 13.07.2019 (с) ВВС Великобритании