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28.06.2019
bmpd.livejournal.com

Индия приобретет еще десять американских базовых патрульных самолетов Р-8I

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Как сообщили индийские СМИ, 20 июня 2019 года верховный комитет по планированию закупок в интересах вооруженных сил (Services Capital Acquisition Plan Categorisation Higher Committee) министерства обороны Индии утвердил приобретение для ВМС Индии еще десяти американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon (индийское название - Neptune) на сумму около 3 млрд долл.

Восемь поступивших на вооружение 312-й эскадрильи авиации ВМС Индии американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Poseidon (индийское название - Neptune) на авиастанции INS Rajali на аэродроме Арокконам (штат Тамилнад) (с) ВМС Индии

Закупку самих самолетов P-8I предполагается произвести напрямую у корпорации Boeing через американскую процедуру прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales - DCS), в то время как военное оборудование и вооружение для самолетов будет заказано по межправительственному соглашению в рамках американской программы межправительственных иностранных военных продаж (Foreign Military Sales - FMS). Соответствующие соглашения могут быть финализованы уже в начале 2020 года. В этом случае поставки самолетов Индии могут быть начаты уже в 2023 году.

К настоящему времени ВМС Индии в 2012-2015 годах уже получили восемь самолетов P-8I по контракту 2009 года стоимостью 2,1 млрд долл, (с 2017 года состоят на вооружении 312-й эскадрильи индийской морской авиации) и заказали в 2016 году за 1,1 млрд долл еще четыре самолета Р-8I с поставкой в 2021-2022 годах. С закупкой еще десяти единиц общее количество P-8I в авиации ВМС Индии будет доведено до 22.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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