С ФНПЦ "Титан-Баррикады" напрямую связан процесс модернизации и перевооружения российской армии

ЦАМТО, 11 июля. О развитии завода, которому в этом году исполнилось 105 лет, в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал Герой Труда России, генеральный директор и генеральный конструктор АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" Виктор Шурыгин.

В Царицыне 27 июня 1914 года состоялась торжественная закладка орудийного завода: государственные интересы страны накануне Первой мировой войны потребовали наличия мощного орудийного производства в центре Российской империи.

С 1935 года завод, получивший название "Баррикады", стал основным производителем морских и сухопутных артиллерийских систем крупного калибра. 203-мм гаубица Б-4, 122-мм корпусная пушка А-19, 280-мм мортира БР-5, 152-мм пушка БР-2, корпуса снарядов и авиабомб выходили из ворот предприятия в предвоенные годы. Наиболее значимой работой довоенного периода стало создание под руководством главного конструктора завода И.Иванова артиллерийских комплексов "Триплекс" (в составе гаубицы Б-4, 152-мм пушки БР-2 и 280-мм мортиры БР-5) и "Дуплекс" (в составе 210-мм пушки особой мощности БР-17 и 305-мм гаубицы особой мощности БР-18). Эти орудия сыграли огромную роль при прорыве линии Маннергейма в ходе Советско-финской войны.

Героическим и трагичным одновременно стал для истории предприятия военный период: с начала Великой Отечественной войны и до момента эвакуации в 1942 году – под огнем врага – на заводе велось круглосуточное производство 76-мм дивизионных пушек Ф-22, 120-мм полковых минометов, 152-мм железнодорожных артустановок Б-64 с орудием Б-38.

Весомый вклад в Победу тысячи баррикадцев внесли своей работой на оборонных предприятиях страны в годы эвакуации. Участие в создании 85-мм пушки для танка Т-34, благодаря которой знаменитая "тридцатьчетверка" снискала славу лучшего танка Второй мировой, – один из ярких примеров. За эту работу бывший главный конструктор завода И.Иванов и будущий главный конструктор Г.Сергеев в числе четырех специалистов удостоены Сталинской премии первой степени.

После окончания Сталинградской битвы предприятие оказалось разрушенным на 90%, но продолжало работать, поставляя фронту 122-мм пушки для танков ИС-2.

"Самая мощная", "первая", "не имеющая мировых аналогов" – такими характеристиками отмечена техника разработки и производства волгоградцев в 50-80-е годы ХХ века: наземные агрегаты первых отечественных ракетных комплексов "Марс", "Вихрь", "Луна", "Луна-М", "Темп", "Темп-С", артвооружение для самоходной пушки "Пион", гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", пусковые установки и другое оборудование РК "Темп-2С", семейства ракетных комплексов "Пионер", "Ока", "Точка", РК "Тополь".

В стенах предприятия серийно производились 122-мм пушка для танков Т-10, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 152-мм орудие для самоходной гаубицы "Акация" и другие изделия для армии, большая номенклатура продукции для атомной энергетики и нефтепромыслового оборудования.

Немало проблем пришлось преодолеть коллективу на переломе двух столетий. В поисках эффективных путей развития по согласованию с Министерством оборонной промышленности СССР Центральное конструкторское бюро выделилось в самостоятельное предприятие ЦКБ "Титан".

Невзирая на все трудности переходного периода отечественной экономики, здесь был успешно реализован ряд масштабных проектов для Вооруженных Сил и гражданского рынка: созданы и поставлены на вооружение артиллерийский комплекс "Берег", наземная техника РК "Искандер-М", "Тополь-М", разработаны пусковые стенды и установки ракетно-космических комплексов "Старт" для успешных запусков спутников, введены в строй автоматизированная система управления и комплекс вспомогательного оборудования для уничтожения химического оружия в Саратовской области, активно шла работа по модернизации механического оборудования отечественных гидросооружений и др.

В 2014 году в соответствии с решением правительства страны к ЦКБ "Титан" было присоединено ПО "Баррикады", и с 2014 года они вновь работают единым научно-производственным комплексом.

В разные этапы работы предприятия с волгоградским коллективом успешно взаимодействовали многие выдающиеся деятели отечественной промышленности и науки: маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, кавалер одиннадцати орденов Ленина Дмитрий Устинов; президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда Анатолий Александров; академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Александр Надирадзе; лауреат Ленинской и трех Государственных премий, Герой Социалистического Труда Сергей Непобедимый и многие другие. Важную роль в создании волгоградского оборонного гиганта и его достижениях сыграли Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий Л.Гонор, лауреат Государственной премии К.Герасимов, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий Г.Сергеев и их нынешний преемник – Герой Труда России, лауреат Государственной премии РФ В.Шурыгин.

По словам В.Шурыгина, "расширяется тематика работ, их новизна привлекает молодежь. В данный момент эту категорию представляет треть коллектива, но никто не сбрасывает со счетов и бесценный опыт коллег со стажем. Вместе они – та сила, которая не позволит предприятию уступить завоеванных позиций, поможет продолжить славные традиции и добиться новых успехов".

Сегодня с именем четырежды орденоносного ФНПЦ "Титан-Баррикады" напрямую связан быстро развивающийся процесс модернизации и перевооружения российской армии. Огромный технический и творческий потенциал волгоградского предприятия и его коллектива востребован также и при создании продукции гражданского назначения, говорится в статье, размещенной в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 г.).