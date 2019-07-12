Войти
12.07.2019
Военное обозрение

Европа намерена укрепить свой турецкий фланг новыми "Леопардами"

579
0
0

Оборонные институты Евросоюза намерены в ближайшее время осуществить перевооружение танкового парка ряда стран, входящих в его состав. Об этом сообщает издание Janes. По всей видимости, приоритет в этом деле получит турецкий фланг Евросоюза.

Источник изображения: https://www.deutschesheer.de/

Европейское оборонное агентство ожидает поступления предложений от промышленности, прежде чем приступить к полноценному обсуждению программы обновления танкового арсенала с вовлеченными в нее государствами. Речь идет о Кипре, Греции, Румынии и Испании. Планируется уже в 2020 году начать модернизацию их танковых войск за счет поставок ОБТ Leopard 2A7 или, как заявляется, "его эквивалента".

Греция и Испания, уже располагающие "Леопардами", получат усовершенствованную версию 2A7 в ходе модернизации машин старой постройки. Кипр примет на вооружение Leopard впервые (танки поступят из наличия после их "апгрейда"), так как сейчас в его войсках находятся лишь Т-80У и AMX-30B2. Всего эти три страны получат 200 обновленных ОБТ.

При этом Румыния примет в свои военные ряды новый танковый батальон "Леопардов" (видимо, порядка 30 машин) после их модернизации, на которую уйдет несколько сотен миллионов евро. Немецкая "броня" также станет для этой страны новинкой: в ее вооруженных силах в настоящее время значатся Т-55, TR-580, TR-85 и TR-85M1.

Из географии поставок становится ясным, что основной упор делается на укреплении турецкого фланга ЕС. Ситуация здесь продолжает обостряться ввиду столкновения интересов вокруг месторождений газа, разрабатываемых вблизи Кипра как европейскими компаниями, так и Турцией.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Испания
Кипр
Румыния
Турция
Продукция
Leopard-2
Т-55
Т-80
Т-80У
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
26.12.2012
Танки перешли границу
15.08.2012
Символ боевой мощи
08.02.2012
О «похоронах» танков не может быть и речи
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
08.07.2011
Продайте оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 15:55
  • 6
Турция планирует развернуть первую батарею С-400 на границе с Сирией - СМИ
  • 12.07 15:52
  • 66
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 12.07 15:51
  • 6
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 12.07 15:51
  • 1917
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 15:50
  • 63
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 12.07 15:28
  • 7
Разработчик российских авианосцев отметил учет опыта сирийской кампании при их создании
  • 12.07 12:30
  • 99
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 12.07 12:05
  • 63
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 12.07 10:44
  • 3
Подданный Финляндии 4 года учился в престижном военном вузе России
  • 12.07 09:41
  • 112
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.07 09:38
  • 2
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 12.07 09:22
  • 1
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 12.07 09:02
  • 5
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 12.07 08:18
  • 1
Американские ракеты для Украины: когда мы их получим (Апостроф, Украина)
  • 12.07 05:57
  • 3
Су-57 запланировали "оморячить"