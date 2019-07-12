Европа намерена укрепить свой турецкий фланг новыми "Леопардами"

Оборонные институты Евросоюза намерены в ближайшее время осуществить перевооружение танкового парка ряда стран, входящих в его состав. Об этом сообщает издание Janes. По всей видимости, приоритет в этом деле получит турецкий фланг Евросоюза.

Источник изображения: https://www.deutschesheer.de/

Европейское оборонное агентство ожидает поступления предложений от промышленности, прежде чем приступить к полноценному обсуждению программы обновления танкового арсенала с вовлеченными в нее государствами. Речь идет о Кипре, Греции, Румынии и Испании. Планируется уже в 2020 году начать модернизацию их танковых войск за счет поставок ОБТ Leopard 2A7 или, как заявляется, "его эквивалента".

Греция и Испания, уже располагающие "Леопардами", получат усовершенствованную версию 2A7 в ходе модернизации машин старой постройки. Кипр примет на вооружение Leopard впервые (танки поступят из наличия после их "апгрейда"), так как сейчас в его войсках находятся лишь Т-80У и AMX-30B2. Всего эти три страны получат 200 обновленных ОБТ.

При этом Румыния примет в свои военные ряды новый танковый батальон "Леопардов" (видимо, порядка 30 машин) после их модернизации, на которую уйдет несколько сотен миллионов евро. Немецкая "броня" также станет для этой страны новинкой: в ее вооруженных силах в настоящее время значатся Т-55, TR-580, TR-85 и TR-85M1.

Из географии поставок становится ясным, что основной упор делается на укреплении турецкого фланга ЕС. Ситуация здесь продолжает обостряться ввиду столкновения интересов вокруг месторождений газа, разрабатываемых вблизи Кипра как европейскими компаниями, так и Турцией.