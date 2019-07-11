Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе

За последние несколько дней вооруженные формирования йеменских хуситов добились значительных успехов в борьбе с Саудовской Аравией. Успешное применение дронов-камикадзе стало для них скорее правилом, чем исключением.

Источник изображения: topwar.ru

На днях БПЛА Qasif-K2 хуситов дважды успешно атаковали аэропорт Джизана, превращенный саудовскими властями в военный объект. Удары, нанесенные 4 и 8 июля, полностью уничтожили здание размером 50 на 17 метров. Среди прочего была поражена стоянка беспилотных летательных аппаратов саудовских вооруженных сил.

Йеменцы настолько в себе уверены, что представили часть своих разработок, включая беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты в столице государства Сане. Презентация прошла в виде специальной выставки, прошедшей в минувшее воскресенье. Мероприятие носило имя Салеха аль-Самада, президента Высшего политического совета Йемена, который был убит в результате точечного авиаудара, нанесенного Саудовской Аравией в апреле 2018 года.

Источник изображения: topwar.ru

Результаты атаки хасидов на аэропорт Джизана. Уничтожено здание размером 50 на 17 метров и площадка с БПЛА

Хуситы прогнали ОАЭ

Лучшего времени для презентации собственных достижений хуситы не могли придумать. В эти дни Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что начнут вывод войск из Йемена, подтвердив, что стратегия хуситов по нанесению ударов по целям коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, на собственной территории интервентов, стала эффективным сдерживающим фактором.

Во вторник медиа-бюро Оперативного командного центра Йемена продемонстрировало беспилотник-разведчик Samad 3 и дрон-камикадзе Qasef 2K: информация о них хуситами ранее не публиковалась, хотя и тот и другой активно использовались ими для поражения жизненно важных целей в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Беспилотники использовались для нанесения ударов по аэропорту Абу-Даби и аэропорту Дубая, а также по другим целям в южных районах Саудовской Аравии - Хамис Мушаит и Джизан.

Согласно заявлению хуситов, опубликованному во вторник, дальность полета Samad-1 более 500 км. Он может непосредственно отслеживать цели и передавать эти данные в командный центр. Samad-3, в свою очередь, способен, по утверждениям разработчиков, пролететь от 1500 до 1700 км. Также они утверждают, что благодаря использованию специальных технологий его обнаружение системами ПВО затруднено.

Samad-3 – дрон-камикадзе, который, не выполнив миссию, способен возвращаться на базу. Йеменский Центр оперативного командования подтвердил это, продемонстрировав кадры посадки БПЛА на асфальтовую взлетно-посадочную полосу.

Не только БПЛА

На воскресной выставке, открытой Махди аль-Машатом, главой Высшего революционного комитета хуситов, также была продемонстрирована крылатая ракета "Кудс-1", которая использовалась при нападении на атомную электростанцию Барака в Абу-Даби, столице ОАЭ, в декабре 2017 года. ОАЭ отрицали, что нападение на электростанцию когда-либо имело место.

Бригадный генерал Яхья Сари, представитель йеменских вооруженных сил, базирующихся в Сане, заявил во вторник на пресс-конференции в столице, что несколько поколений крылатой ракеты Кудс-1 все еще находятся в стадии разработки.

Система доказала свою эффективность, способность поражать цели и обходить системы перехвата противника.

- отметил генерал Сари. 12 июня возглавляемая Саудовской Аравией коалиция подтвердила, что силы Хути обстреляли аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии, расположенный примерно в 160 км от йеменской границы. Тогда один человек погиб и около 30 получили ранения.