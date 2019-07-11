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11.07.2019
ТАСС

В NASA рассказали о расходах США на коммерциализацию обслуживания МКС за 14 лет

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МКС
МКС.
Источник изображения: https://w-dog.ru

Эта сумма составляет около $17 млрд, отметил генеральный инспектор NASA Пол Мартин

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США израсходовали на коммерциализацию обслуживания Международной космической станции (МКС) $17 млрд за 14 лет. Об этом сообщил в среду генеральный инспектор NASA Пол Мартин на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Ему был задан вопрос, во сколько обходится США коммерциализация обслуживания МКС. "За последние 12-14 лет NASA инвестировало приблизительно $17 млрд, чтобы помочь перевести на коммерческую основу доставку грузов и экипажей на станцию. Это не означает, что частные компании не несут [финансовую] нагрузку в этой области, они также располагают значительными средствами", - ответил Мартин.

Он напомнил, что эксплуатация и содержание МКС обходится космическому ведомству США в среднем в $3-4 млрд в год. "$17 млрд, как вы видите, это значительные субсидии", - подытожил генинспектор NASA. Он акцентировал внимание на том, что расходы NASA в значительной степени субсидируются из федерального бюджета страны.

Управление проектом МКС осуществляется Россией, США, Россией, Японией, Канадой и Европейским космическим агентством. США израсходовали на программу создания МКС, начатую 20 ноября 1998 года, в общей сложности почти $100 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Проекты
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