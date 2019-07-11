Войти
11.07.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос предлагает "закрыть" госзакупки ракетно-космической отрасли

666
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" предлагает осуществлять госзакупки в ракетно-космической отрасли закрытыми способами закупок, следует из сообщения госкорпорации на портале проектов нормативных правовых актов.

"Роскосмос" приступил к подготовке поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым закупки госкорпорации и организаций ракетно-космической отрасли для обеспечения государственных нужд (включая закупки по гособоронзаказу) должны будут осуществляться закрытыми способами.

В настоящее время госзакупки в отрасли осуществляются открытыми способами, что "в том числе может привести к раскрытию информации ограниченного доступа в сфере космической деятельности".

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Сам законопроект на портале пока не размещен.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Похожие новости
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
11.05.2016
Затраты на производство продукции ОПК снизят с помощью межведомственной инфосистемы
23.08.2013
"Переносить задания гособоронзаказа из-за Минфина мы не можем"
01.04.2013
Фонд перспективных исследований в структуре внешнего окружения
05.03.2012
Оборонку вытянет интеграция предприятий
03.09.2010
Высокотехнологичная конверсия "Сириуса"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор