Роскосмос предлагает "закрыть" госзакупки ракетно-космической отрасли

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" предлагает осуществлять госзакупки в ракетно-космической отрасли закрытыми способами закупок, следует из сообщения госкорпорации на портале проектов нормативных правовых актов.

"Роскосмос" приступил к подготовке поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым закупки госкорпорации и организаций ракетно-космической отрасли для обеспечения государственных нужд (включая закупки по гособоронзаказу) должны будут осуществляться закрытыми способами.

В настоящее время госзакупки в отрасли осуществляются открытыми способами, что "в том числе может привести к раскрытию информации ограниченного доступа в сфере космической деятельности".

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Сам законопроект на портале пока не размещен.