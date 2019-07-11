Британия направила в Ормузский пролив боевой корабль для сопровождения своих танкеров

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - На фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров, сообщила среду газета The Times.

По данным издания, накануне фрегат уже сопроводил британский танкер Pacific Voyager, который выходил из Персидского залива через Ормузский пролив.

В среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиям может идти речь.

Начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери во вторник также заявил, что Иран в случае необходимости предпримет ответные действия в связи с задержанием танкера Grace 1 властями Гибралтара.

"Эта мера - задержание танкера - не останется без ответа", - заявил он, выступая в Тегеране. По словам Багери, "в случае необходимости в подходящее время и место в повестку будет включен ответ на это позорное действие".