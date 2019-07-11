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11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Назван лучший регион России по подготовке призывников

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Нашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса Минобороны на лучшую подготовку призывников к службе в армии, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", – сказал во время передачи руководству региона переходящего вымпела Бурдинский, передает РИА "Новости".

Призывники из Ставрополья оказались самыми годными по состоянию здоровья, выполнении норм ГТО, внедрении и проведении программ допризывной подготовки.

Второе место заняла Бурятия, на третьем месте закрепилась Вологодская область.

В марте Генштаб сообщал, что на весенний призыв на службу призовут 135 тыс. человек.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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