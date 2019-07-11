Назван лучший регион России по подготовке призывников

Нашивки на военную форму для призывников.

Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса Минобороны на лучшую подготовку призывников к службе в армии, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", – сказал во время передачи руководству региона переходящего вымпела Бурдинский, передает РИА "Новости".

Призывники из Ставрополья оказались самыми годными по состоянию здоровья, выполнении норм ГТО, внедрении и проведении программ допризывной подготовки.

Второе место заняла Бурятия, на третьем месте закрепилась Вологодская область.

В марте Генштаб сообщал, что на весенний призыв на службу призовут 135 тыс. человек.

Анастасия Воробьева