Правительство Болгарии рассмотрит проект контракта на поставку F-16

ЦАМТО, 10 июля. Как планируется, проект контракта на поставку восьми новых истребителей F-16 должен быть рассмотрен на заседании правительства Болгарии 10 июля.

Данная информация была озвучена премьер-министром Бойко Борисовым 7 июля на конгрессе партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"). Позднее бывший заместитель председателя партии Цветан Цветанов объявил об этом на своей странице в Facebook.

На текущий момент стоимость покупки самолетов остается неизвестной. Как заявил в июне Б.Борисов, она может составить 2-2,2 млрд. левов (1,16-1,28 млрд. долл.). В то же время, президент Болгарии Румен Радев называл цифру в 3,45 млрд. левов. Пока нет данных о том, за счет каких средств правительство планирует финансировать сделку.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии 8 июня 2018 года поддержало реализацию нового проекта покупки 8 истребителей для замены устаревших МиГ-29 ВВС страны. Результаты проведенного в 2017 году конкурса, победителем которого была названа шведская Saab, ранее были аннулированы.

Одобренный парламентом бюджет приобретения составил 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.). В эту сумму входит покупка 8 самолетов, наземных средств обслуживания, вооружения, подготовка пилотов, технических специалистов и техническое обслуживание в течение 3 лет. На втором этапе проекта планируется приобрести еще восемь истребителей и окончательно снять с вооружения МиГ-29.

Министерство обороны Болгарии 3 июля 2018 года в рамках тендера направило семи странам (США, Израиль, Португалия, Германия, Италия, Франция и Швеция) запросы о предложениях. Свои предложения к 1 октября представили США (новые F-16 Блок.70), Швеция (новые JAS-39C/D "Грипен") и Италия (бывшие в эксплуатации истребители "Тайфун" Транш.1). К 14 декабря 2018 года финалисты передали улучшенные предложения. После их изучения к концу декабря тендерная комиссия рекомендовала закупку американских самолетов F-16.

При этом стоимость F-16 Блок.70 существенно превысила одобренный бюджет. Несмотря на это, а также то, что поставка первых самолетов не может быть выполнена в установленный срок, парламент Болгарии 16 января 2019 года проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение переговоров о покупке новых истребителей с США с потенциальной возможностью выйти за пределы бюджета.

Госдепартамент США 30 мая 2019 года одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. (около 2,9 млрд. левов).

Департамент военного сотрудничества посольства США в Софии 17 июня официально представил Министерству обороны Болгарии предложение о подписании соглашения на приобретение 8 истребителей F-16C/D Блок.70, вооружения, связанных систем обеспечения, техническое обслуживание, а также обучение пилотов и технического персонала. По информации источников Dnes.dir.bg в Министерстве обороны, сумма контракта, указанная в переданном посольством предложении, значительно ниже одобренной Госдепом.