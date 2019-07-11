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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан - СМИ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп может наложить вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд, заявил Белый дом.

Проект военного бюджета в размере $733 млрд должна на текущей неделе рассмотреть Палата представителей Конгресса.

Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", - говорится в заявлении администрации.

"Хотя администрация высоко оценивает инвестиции Комитета по вооруженным силам Палаты представителей в ключевые приоритеты национальной безопасности и его поддержку мужчин и женщин в вооруженных силах и членов их семей, проект бюджета H. R. 2500 включает ряд положений, которые вызывают глубокую озабоченность", - говорится в заявлении Белого дома.

Демократы в палате представителей утверждают, что дальнейшее наращивание ядерного потенциала США, предлагаемое Трампом, "увеличивает риск ввязывания в ядерную войну, в то время как администрация утверждает, что это взвешенный ответ на реальную угрозу", - комментирует ситуацию издание The Hill.

Белый дом также выступает против положений проекта бюджета, которые запрещают финансирование подготовки адекватного ответа на возможные действия России после выхода США в августе из американо-российского договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также из Договора по открытому небу.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
РСМД
Ядерный щит
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