Сухогруз "Прощай, Монтана" возвращается



Макет экраноплана "Лунь", сделанный юными моделистами московского городского дворца детского и юношеского творчества.

Источник: Алексей Песков / vpk.news Макет экраноплана "Лунь", сделанный юными моделистами московского городского дворца детского и юношеского творчества.Источник: Алексей Песков / vpk.news

В России спроектирован тяжелый экраноплан на двести пассажиров для Крымско-Кавказской линии

Наш флот за исключением подводной составляющей океанским пока не является. Основой для его дальнейшего развития с позиции глобальных интересов РФ станет ответ на планы США, озвученные Дональдом Трампом. Именно сейчас необходимо принимать решение: будет флот океанским, как у главного вероятного противника, либо сугубо оборонительным, региональным, как сейчас.

Если верить Трампу, Соединенным Штатам предстоит довести состав флота до 350 боевых кораблей, построить 10–12 ПЛАРБ нового поколения и 10–12 авианосцев типа "Форд". А еще модернизировать легендарные крейсеры УРО типа "Тикондерога" и продолжить спуск на воду эсминцев "Орли Берк". Свою стратегию в духе America first Трамп объявил в речи по случаю ввода в строй головного авианосца новой серии.

Отложенный рывок в океан

С учетом прилично развитой береговой обороны и авиации для защиты морских рубежей мощи отечественного ВМФ вполне достаточно. Основой для океанского надводного флота сегодня является наличие не только ракетных кораблей с ЯЭУ, но и авианосных ударных групп (АУГ), полностью состоящих из кораблей с ЯЭУ, способных следовать в Мировом океане со скоростью 30 узлов хотя бы несколько суток. В этом отношении наличие одного паротурбинного авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" и одного, вероятно, самого мощного сегодня ракетного крейсера в мире с ЯЭУ "Петр Великий" погоды не делают.

“Вид этого опрокинутого корыта с его парусностью наводит на размышления, что он просуществует до первого хорошего шторма”

Постройка полноценных атомных авианосцев "Шторм" и эсминцев с водоизмещением крейсеров проекта "Лидер" как кораблей океанской зоны – очень длительный, дорогой и трудоемкий процесс, особенно при отсутствии необходимой для этого инфраструктуры, прежде всего сухих доков большого водоизмещения. Если эти планы начнут реализовываться после 2020 года, то скорее всего серия ядерных эсминцев – по три-четыре единицы на Северный и Тихоокеанский флоты – появится не ранее конца 2050-х. Что касается авианосцев "Шторм", сегодня, кроме как в модернизированном и расширенном сухом доке в Керчи, где когда-то спускались на воду наши первые супертанкеры "Мир", строить их негде. Для малой серии из четырех единиц – по две на флот – потребуется минимум 15–20 лет и около триллиона рублей. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что опыт проектирования таких кораблей весьма мал или полностью отсутствует в части, например, изготовления катапульт с электромагнитным приводом. Поэтому гарантии, что не получится новый "Шарль де Голль", не вылезающий из ремонтов, дать сложно.

Зачем нужны авианосцы?

Теперь вопрос: для чего нам АУГ как основная составляющая океанского флота, помимо демонстрации флага и осознания себя полноценной военной сверхдержавой? Для того, чтобы в угрожаемый период подойти к океанскому побережью главного вероятного противника и крейсировать там, угрожая атаковать в случае начала третьей мировой. В иное время – после полноценного развертывания ПРО двойного назначения в Европе или в Японии, а также выхода США из Договора РСМД – организовать боевое дежурство, демонстрируя готовность в час Ч подавить континентальные средства противоракетной обороны и перехватить стартующие МБР, чтобы вновь "уговорить" супостата подписать полноценный договор об ограничениях. Вторая главная задача – патрулирование совместно с противолодочными силами в местах нахождения вражеских ПЛАРБ. Сегодня, как и во времена СССР, дежурство надводными силами и средствами на регулярной основе в океанской зоне не ведется. Третья задача – нейтрализация морской составляющей глобальной системы ПРО: модернизированных "Тикондерог" и новых "Орли Берков" в случае их захода в наши арктические воды для перехвата МБР. Остальное не столь существенно.

Источник: vpk-news.ru

Для реализации всей программы необходимо три-четыре триллиона рублей и минимум 25 лет для того, чтобы в случае угрожаемого положения "размазать" наши будущие АУГ по Мировому океану, почти не угрожая при этом побережью главного вероятного противника. Между тем еще американский военный теоретик адмирал Мэхен постулировал: "Главная защита своих берегов – у берегов противника", что наглядно продемонстрировал Карибский кризис. Мы до последнего времени из надводного флота спускали на воду лишь корабли скорее прибрежной зоны, это был единственно возможный и правильный путь. С другой стороны – строительство полноценных авианосцев и как кораблей прикрытия тяжелых эсминцев с ЯЭУ – посильная для нашей промышленности задача, однако ее решение наверняка будет длительной и дорогой эпопеей. Тем более что и с основой нашего ВМФ – подводным флотом положение не самое радужное: ПЛАРБ проекта 955 строятся с учетом коэффициента нахождения на боевом дежурстве, который у нас и в советское время был почти вдвое меньше, чем у американцев, и медленно и недостаточно, многоцелевые АПЛ типа "Ясень" – тем более. А с анаэробными "Ладами" вообще что-то неладное – пора "заимствовать" документацию у шведов или немцев.

Сегодня, как бы мы ни гордились нашим ВМФ, необходимо отметить: геополитически он неравноценен даже двум эскадрам флота Российской империи, курсировавшим у восточного и западного побережий Северной Америки еще при образовании США. Ничего подобного мы себе позволить не можем, и хотя уже более полувека пытаемся создать океанский флот, дальше нерегулярного присутствия в Северной Атлантике и иногда в Индийском океане дело не двинулось. Последние 15 лет почти каждый новый командующий ВМФ анонсировал работу над авианосцем, но пока, по моему мнению, бог миловал, ибо это чисто американский способ создания полноценного океанского флота, который Россия себе позволить не может. В кораблестроительной программе РФ до 2050 года значатся четыре авианосца, но сроки начала их строительства постоянно плывут. И здесь необходимо отметить, что в силу малочисленности и огромной протяженности наших морских границ они и будут в основном кораблями береговой обороны.

Источник: vpk-news.ru

Что имеем в итоге: громадное превосходство США и их союзников в верфях и налаженную, почти конвейерную постройку кораблей ПРО. С учетом фактического развертывания в Европе средств противоракетной обороны это скорее всего позволит им в недалеком будущем выйти из Договора РСМД ("Не тот "Калибр"). А равноценно ответить нечем. Нас опять толкают в прошлое, к развертыванию сил противодействия НАТО в Европе, обкладывают со всех сторон.

Но есть блестящий пример решения проблемы, которое ни "Локхид", ни НАСА, ни любая другая американская фирма найти не смогли. А последний проект американцев в этой области – экраноплан "Пеликан", на мой взгляд, оправдывает знаменитую американскую инженерную поговорку: "Они недостаточно умны, чтобы делать простые вещи". Это о суперэсминце "Замволт" стоимостью четыре миллиарда долларов. Да и вид у этого опрокинутого корыта с его парусностью наводит на размышления, что он просуществует до первого даже не "идеального", а просто хорошего шторма.

С молодости у меня сложился нестандартный способ решения технических задач с помощью "эффекта профессора Цесевича". Это был известный ученый, гордость одесской науки, о котором в веселом южнорусском городе ходило множество легенд: от истории с растратой при постройке в Крыму двух обсерваторий вместо одной , за что его чуть не посадили, а затем, разобравшись, наградили орденом, до анекдотов о непременном отбивании жен у аспирантов, которым он после расставания обязательно оставлял квартиру. Одесские власти терпели и выделяли ему жилье вновь. У нас, в водном институте он преподавал высшую математику. Итак, первая в жизни сессия, первый экзамен, первый билет – второй вопрос знаю плохо, ответ на третий вообще в тумане. Подхожу к доске, где должен решить дифференциальное уравнение. Начинаю – ничего не получается, хоть бросай мел и уходи с экзамена. Слышу за спиной неторопливые поначалу шаги профессора, который наблюдал за нами, прохаживаясь вдоль доски. Напряжение растет, и тут приходит озарение, стираю написанное и, бодро стуча мелом, быстренько решаю. Шаги за спиной ускоряются, я слышу голос: "А вы мне нравитесь, молодой человек". Далее последовала лестная оценка моего выхода из трудного положения с началом работы над уравнением и того изящества, с которым я его решил. Дело, можно сказать, сделано, на второй вопрос я кое-как отвечаю, на третьем профессор мне с ласковой укоризной говорит: "Не портите мне впечатление", но тем не менее ставит в зачетку пятерку. К чему вышеизложенная история. В нашей технике имеется блестящий пример решения такого "дифференциального уравнения", с которым ни "Локхид", ни НАСА, ни "Колумбия", ни любая другая американская фирма справиться не смогли.

По стопам Роберта Бартини

Почему бы не воспользоваться наработками, полученными при проектировании кораблей на воздушной подушке "Зубр", "Бора", накопленным ранее опытом постройки тяжелых экранопланов, использовать идеи и заделы Владимира Левкова, Ростислава Алексеева и Роберта Бартини? Построить мобильный флот боевых кораблей-самолетов, способный долгое время угрожать берегам любого вероятного противника, вполне реально. Особенно, если приступить к исполнению немедленно. Автор с командой единомышленников разработал современный вариант проекта авианесущего экраноплана Бартини в виде прямоугольного монокрыла длиной 250 метров. Была оформлена заявка на изобретение, получился аванпроект судна с максимально возможным взлетным весом 16–18 тысяч тонн с мощностью силовой установки ориентировочно 750–900 мегаватт, с максимальной скоростью 300 узлов и вместимостью более двух десятков самолетов.

Для тяжелого экраноплана даже сухим весом семь – девять тысяч тонн необходимо разработать совершенно новые типы двигательно-движительных установок единичной мощностью 50–60 мегаватт, на что потребуется не один год. Но сегодня вполне возможно начать проектирование и строительство "половинных" образцов водоизмещением пять-шесть тысяч тонн, а авиамоторы в 30 мегаватт мы уже проектируем.

При этом основной идеей является модульно-трансформерное оформление проекта. Что это означает? Выпускается определенное количество судов как военного, так и гражданского назначения по одному проектно-конструкторскому оформлению аппарата. При этом они имеют общий конструктив авианесущего экраноплана и четыре подъемника в кормовой и носовой оконечностях, способных подавать на верхнюю поверхность центроплана как летательные аппараты, так и десятки тонн груза либо боевые модули, например контейнеры "Клаб". В некоторых случаях погрузочно-разгрузочные работы осуществляются горизонтальным способом через двухпалубные ворота в носовой оконечности.

Расчеты показывают рентабельность использования подобных грузовых экранопланов на субконтинентальных трассах, например Шанхай – Мурманск, уже при стоимости 50–70 рублей за килограмм. Кроме авианесущих, а в модульном исполнении боевых кораблей ракетной, противолодочной, разведывательно-противоракетной модификаций, гражданский вариант экраноплана, ставший мобрезервом флота, способен быть великолепным десантным кораблем, судном снабжения.

Немного об истории вопроса: проработали эту тему два выдающихся инженера-конструктора – Ростислав Алексеев и Роберт Бартини в 70-х годах прошлого века. При этом второй испытывал в опытовом бассейне модель авианесущего экраноплана-монокрыла водоизмещением 2500 тонн со стартовым устройством – подводными крыльями.

В начале 2017 года в Санкт-Петербурге я обсуждал с палубными летчиками возможность их адаптации к экраноплану – носителю боевых самолетов (ЭНБС). Встреча была исключительно полезной. На вопрос, легче ли садиться на авианесущее средство, движущееся против ветра не 30 узлами, а порядка 80–100, пилоты ответили положительно. Однако переубедить их в возможности старта самолета без разгона с палубы ЭНБС при скорости 300 узлов не соглашались – отсылали в ЦАГИ.

После этой встречи стало ясно, что посадочная система с тросовыми аэрофинишерами – анахронизм, однако сегодня ее заменить нечем. На экранопланах – без проблем. При этом размеры ЭНБС укладываются в габариты посадочной палубы современных авианосцев, она у "Нимитца" и у нового "Форда" – 237 метров. Но это только при движении в ЭНБС в водоизмещающем режиме крейсирования у берегов, например для запуска разведывательных дронов. В полете, то есть при скорости ЭНБС около 100 узлов, длину посадочной палубы можно ограничить 150 метрами.

В связи с некоторым недоверием высокопоставленных флотских военных к теме боевых экранопланов возникла идея привлечь частных инвесторов к созданию нового "Добровольческого флота России", суда которого в мирное время могут использоваться на грузовых или пассажирских маршрутах. Первенец проекта, с легкой руки "ВПК" названный "Проектом Монтана" ("Сухогруз "Прощай, Монтана") – стотонный экраноплан на 200 пассажиров для Крымско-Кавказской линии. Он спроектирован по предварительному заказу местного инвестора как протомодель для апробации идеи создания ЭНБС. Главная особенность – способность выхода на экранный режим со старта в защищенной бухте с продолжением полета на значительных высотах в 0,3–0,7 хорды крыла. На судне три типа двигательно-движительных установок. Оно может перемещаться в водоизмещающем режиме, на воздушной подушке и на "экране". В грузовом варианте берет на борт два стандартных двадцатифутовых морских контейнера. Похожий экраноплан "Колумбия" в 70-х годах пытались создать американцы – дело дошло до действующей пилотируемой модели, однако проект не завершили. Для определения стоимости первоначального эскизно-технического проекта (ЭТП) мы обратились с коммерческим предложением в ТАНТК им. Г. М. Бериева. К нашему предложению там отнеслись с полным пониманием. По расчетам самолетостроителей, длительность работ по ЭТП составляет от 18 до 24 месяцев и стоит 450–500 миллионов рублей.

Предлагаем соотечественникам, заинтересованным в развитии сегмента техники, где мы уже свыше полувека впереди всех, принять участие в проекте. В перспективе флот таких судов способен развернуть мировой грузопоток к нашим арктическим маршрутам и стать серьезнейшим сдерживающим фактором для главного вероятного противника.

Владимир Яцков, инженер-кораблестроитель

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 46 (710) за 29 ноября 2017 года