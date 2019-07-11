Что нужно знать о системах ПРО С-400, и зачем "Триумфы" Анкаре

Турция не убоялась санкций со стороны США и рискнула своим положением в коллективной обороне стран НАТО из-за непреодолимого желания приобрести российские ЗРК С-400. Из-за каких военно-технических характеристик "Триумфов" Анкара решилась на столь смелый, даже рискованный шаг?

Источник изображения: almaz-antey.ru

Срок поставок в Турцию российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 неуклонно приближается. По мнению президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана, "Триумфы" должны уже грузить в военно-транспортные самолеты для их дальнейшей транспортировки стране-заказчику.

Вашингтон пригрозил Анкаре отказом от выполнения договора на поставку американских истребителей последнего поколения F-35 Lightning II. Пентагон обоснованно боится, что передовые технологии, используемые в этом самолете, могут достаться российской стороне.

Для чего Анкаре ЗРК российской сборки

ЗРК С-400 по многим параметрам были и остаются лучшими в мире, начиная с 2007 года, когда они впервые встали на защиту российских рубежей. Начать с того, что радиус их прицельной стрельбы – четыреста километров. При этом "Триумфы" — это нестационарная мобильная группа, состоящая из пункта управления с локатором и нескольких зенитно-ракетных комплексов, в каждом из которых может быть до 12 пусковых установок.

Вышеупомянутые ЗРК способны поражать любые летательные аппараты на эшелонах полета до двадцати семи километров. С точки зрения используемых ракет, С-400 – очень гибкая и масштабируемая система, которая может осуществлять запуск разных по типу снарядов. Помимо этого, немаловажное преимущество российских комплексов ПРО – их цена. "Триумфы" вдвое дешевле американских или французских аналогов.

Источник изображения: almaz-antey.ru

В оборонительной доктрине Минобороны РФ С-400 выполняют ключевую роль. Полки этих ЗРК встали на защиту уже всех военных округов страны, включая пограничные Крым и Калининград. КБ-разработчик системы – оборонно-военный концерн "Алмаз-Антей". Причем еще со времен СССР именно у Москвы были лучшие ракетные технологии в мире.

Правда, не только ТТХ "Триумфов" могли повлиять на выбор турецких военных. В их решении немалую долю сыграли и политические мотивы. Так, во время попытки госпереворота в 2016 году самолет турецкого лидера сопровождал американский F-16 путчистов, а С-400 разрабатывался как раз для уничтожения оружия армии США.

Более того, у Турции нет настолько технически продвинутого врага в регионе, чтобы обороняться от него комплексами ПВО/ПРО последнего поколения. Покупка российских "Триумфов" может служить сигналом Анкары Брюсселю и Вашингтону о её намерении самостоятельно решать внутренние вопросы национальной обороны.

Турция получает С-400 сразу после Китая. Индия, подписавшая пятимиллиардный контракт, следующая в очереди на приобретение легендарных ЗРК. Ряд стран Ближнего Востока тоже не раз приценивались к "Триумфам".

Независимые военные эксперты находят только одно слабое место у С-400: их ни разу не использовали в реальных боевых условиях. Сирийская операция не в счет, так как там "Триумфы" присутствуют и охраняют российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме. Однако там они пока не использовались в своем прямом назначении: все атаки террористических дронов были отбиты при помощи вспомогательных "Панцирей". Что вполне логично: зачем из пушки по воробьям палить.

Совместное российско-турецкое производство С-400: насколько это возможно

Другой вероятной причиной контракта на С-400 можно считать расчет Анкары на то, что в будущем турки смогут поучаствовать в выпуске данных комплексов совместно с российским концерном "Алмаз-Антей". Более того, вполне вероятно, что Турция могла рассчитывать на получение от России всех технологических инноваций "Триумфов", включая систему распознавания "свой-чужой". Но это вопрос пока нерешенный, хотя, скорее всего, Москва не станет передавать Анкаре подобные военные технологии.

А вот в другом вопросе туркам российские оружейники вполне могут помочь. Сами по себе ЗРК С-400 достаточно уязвимы с воздуха. В российской армии они обязательно прикрываются системами ПВО ближнего радиуса "Панцирь С-1" и в войска поставляются только вместе. Россия готова поставить Турции и эти комплексы для должной защиты дорогостоящих "Триумфов".

Более того, Турция не собирается останавливаться на С-400. Как только в России будут полностью готовы комплексы С-500 "Прометей", Анкара будет первой в очереди на их приобретение. Так сказать, своевременный и плавный технический апгрейд уже существующей системы турецкой противовоздушной обороны.

По имеющимся данным, С-500 планируется поставить на вооружение ВС РФ уже в будущем году. У "Прометеев" будет большая дальность стрельбы, а сбивать они смогут и низкоорбитальные спутники включительно.