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10.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Госдеп пригрозил Турции "реальными последствиями" после поставок С-400

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Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Турцию ждут "реальные и негативные последствия" в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400", – цитирует ТАСС представителя Госдепа.

Она уточнила, что эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась", – пдчеркнула Ортэгус, комментируя сообщения о скорых поставках С-400 Турции.

Накануне турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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