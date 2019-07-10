Рябков на встрече с представителями Британии, Франции и Германии призвал активизировать усилия участников СВПД по сохранению сделки

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с представителями Великобритании, Франции и ФРГ в Москве призвал активизировать коллективные усилия участников иранской ядерной сделки по сохранению этого соглашения, сообщили во вторник в МИД России.

Консультации, в которых помимо Рябкова приняли участие британский и французский послы, а также временный поверенных в делах Германии, состоялись в свете запланированного на 10 июля внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, отметили на Смоленской площади.

"С российской стороны было подтверждено, что необходимо активизировать коллективные усилия всех участников СВПД, включая Иран и страны "евротройки", в пользу сохранения договорённостей и обеспечения их дальнейшей полнокровной реализации на основе выполнения соответствующих обязательств всеми вовлеченными сторонами и с учётом принципа взаимности, на котором изначально строился План действий", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.