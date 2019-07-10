СВ США намерены заключить новый долгосрочный контракт на поставку ударных вертолетов AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 9 июля. Согласно опубликованному 2 июля уведомлению, командование Сухопутных войск США планирует заключить с компанией Boeing долгосрочный контракт на поставку ударных вертолетов AH-64E "Апач".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, пятилетнее соглашение (с дополнительными одногодичными опционами) будет действовать в период с 2022 по 2026 ф.г.

Соглашение охватит реализацию опционов с 12 по 16 к основному контракту и будет включать производство до 600 восстановленных и новых вертолетов для СВ США и зарубежных заказчиков.

В предварительном уведомлении командования по заключению контрактов СВ США не были указаны сроки заключения контракта, а также стоимость продажи.

Это второй долгосрочный контракт на поставку вертолетов AH-64E. Первый был заключен в марте 2017 года.

В целом с 2011 по 2026 гг. компания Boeing поставит для СВ США и зарубежных заказчиков 791 новый и восстановленный AH-64E. Работы выполняются на предприятии в Меса (шт.Аризона). СВ США намерены получить 690 вертолетов AH-64E, включая 643 ед., модифицированные из предыдущих версий. Новая версия "Апач" уже продана восьми иностранным заказчикам.

По состоянию на 1 мая покупателям были поставлены 2394 вертолета "Апач" всех версий, включая 410 ед. AH-64E (276 для СВ США и 134 для зарубежных государств). Общий налет этих вертолетов составляет 4,5 млн. часов, включая 1,2 млн. часов в боевых условиях.

Хотя второй долгосрочный контракт станет последним в рамках реализуемой программы поставки AH-64E, вероятно, производство "Апач" им завершено не будет. СВ США планируют применять вертолеты этого семейства и после 2060 года. Таким образом, возможна разработка версий AH-64F и AH-64G.

Новейшая модификация AH-64E "Апач" оснащена более мощными двигателями T700-701D с цифровым управлением режимами работы, композитными лопастями несущего винта. Скорость AH-64E "Апач" на 25 узлов превышает показатели AH-64D Блок.2. Машина спроектирована на принципах открытой архитектуры, оснащена новой трансмиссией, усовершенствованным БРЭО, позволяющими вертолету транспортировать дополнительную полезную нагрузку и выполнять полет на большей высоте в жарких условиях.