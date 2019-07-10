Войти
10.07.2019
ЦАМТО

СВ США намерены заключить новый долгосрочный контракт на поставку ударных вертолетов AH-64E "Апач"

528
0
0
AH-64E Apache
AH-64E Apache.
Источник изображения: Boeing.com

ЦАМТО, 9 июля. Согласно опубликованному 2 июля уведомлению, командование Сухопутных войск США планирует заключить с компанией Boeing долгосрочный контракт на поставку ударных вертолетов AH-64E "Апач".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, пятилетнее соглашение (с дополнительными одногодичными опционами) будет действовать в период с 2022 по 2026 ф.г.

Соглашение охватит реализацию опционов с 12 по 16 к основному контракту и будет включать производство до 600 восстановленных и новых вертолетов для СВ США и зарубежных заказчиков.

В предварительном уведомлении командования по заключению контрактов СВ США не были указаны сроки заключения контракта, а также стоимость продажи.

Это второй долгосрочный контракт на поставку вертолетов AH-64E. Первый был заключен в марте 2017 года.

В целом с 2011 по 2026 гг. компания Boeing поставит для СВ США и зарубежных заказчиков 791 новый и восстановленный AH-64E. Работы выполняются на предприятии в Меса (шт.Аризона). СВ США намерены получить 690 вертолетов AH-64E, включая 643 ед., модифицированные из предыдущих версий. Новая версия "Апач" уже продана восьми иностранным заказчикам.

По состоянию на 1 мая покупателям были поставлены 2394 вертолета "Апач" всех версий, включая 410 ед. AH-64E (276 для СВ США и 134 для зарубежных государств). Общий налет этих вертолетов составляет 4,5 млн. часов, включая 1,2 млн. часов в боевых условиях.

Хотя второй долгосрочный контракт станет последним в рамках реализуемой программы поставки AH-64E, вероятно, производство "Апач" им завершено не будет. СВ США планируют применять вертолеты этого семейства и после 2060 года. Таким образом, возможна разработка версий AH-64F и AH-64G.

Новейшая модификация AH-64E "Апач" оснащена более мощными двигателями T700-701D с цифровым управлением режимами работы, композитными лопастями несущего винта. Скорость AH-64E "Апач" на 25 узлов превышает показатели AH-64D Блок.2. Машина спроектирована на принципах открытой архитектуры, оснащена новой трансмиссией, усовершенствованным БРЭО, позволяющими вертолету транспортировать дополнительную полезную нагрузку и выполнять полет на большей высоте в жарких условиях.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Похожие новости
23.04.2018
Вертолеты Apache перестали принимать на вооружение из-за гайки
07.11.2011
«Боинг» передал СВ США первый вертолет AH-64D «блок-3» «Апач»
27.10.2011
"Ночной охотник" промахнулся
18.08.2010
Израиль отказался от модернизации истребителей F-16
03.10.2008
ВВС Бразилии делают выбор: Boeing (F-18E/F Super hornet), Dassault Aviation (Rafale) и SAAB (Gripen NG)
14.07.2008
Американцы подняли в воздух "Апач" нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
  • 10.07 09:58
  • 1
The National Interest (США): как Русская православная церковь влияет на поведение России