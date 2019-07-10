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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Российское топливо для реактора на быстрых нейтронах отправилось в Китай

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО "ТВЭЛ" (входит в "Росатом") поставило в КНР партию ядерного топлива для Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR (China Experimental Fast Reactor). Об этом говорится в сообщении компании.

Поставка выполнена в рамках контракта между АО "ТВЭЛ" и Китайской корпорацией атомной энергетической отрасли CNEIC, а также Китайским институтом атомной энергии CIAE, на площадке которого расположена реакторная установка. Контракт на поставку ядерного топлива для CFR-600 между ТВЭЛ и компанией CNLY (входит в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC) вступил в силу в начале 2019 года.

Несмотря на то, что CEFR используется в исследовательских целях, он эксплуатируется в составе энергоблока электрической мощностью 20 МВт, осуществляющего отпуск электроэнергии в сеть, и классифицируется МАГАТЭ как единственный в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах за пределами России.

Eadaily отмечает, что поставки ядерного топлива российского производства являются частью комплексной программы российско-китайского сотрудничества в области развития технологий быстрых реакторов.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Росатом
ТВЭЛ
Проекты
Ядерный щит
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