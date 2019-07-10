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10.07.2019
bmpd.livejournal.com

Береговой противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"

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На открывающемся в Санкт-Петербурге 10 июля 2019 года IX Международном военно-морском салоне МВМС-2019 представлены машины подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", представляющего собой фактически облегченный вариант подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал-Э" с противокорабельными ракетами семейства 3М24Э, но выполненный шасси автомобилей "КамАЗ" (8х8). Как явствует из обозначения, комплекс "Рубеж-МЭ" ориентирован в основном на иностранных заказчиков. Разработчиком является, видимо, АО "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" (входящее в состав АО "Концерн "Моринформсистема-Агат").

Самоходная пусковая установка на шасси автомобиля "КамАЗ" (8х8) подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ" в экспозиции IX Международного военно-морского салона МВМС-2019. Санкт-Петербург, июль 2019 года (с) Михаил Жердев

Согласно ранее обнародовавшимся Калужским приборостроительным заводом "Тайфун" рекламным данным о данном комплексе в период его разработки, комплекс "Рубеж-МЭ" включает самоходный командный пункт управления и связи (СКПУС), оснащенный РЛС "Монолит-Б", и автономные самоходные пусковые установки (СПУ). Также в состав комплекса входят транспортно-перегрузочные машины. Все элементы комплекса выполнены на шасси автомобилей "КамАЗ" (8х8).

Централизованное управление стрельбой реализовано применением самоходного командного пункта управления и связи (СКПУС), который обеспечивает целеуказание и оптимальное целераспределение между пусковыми установками в зависимости от их боеготовности и месторасположения на боевой позиции. Наличие высокоточных активного и пассивного каналов радиолокационного обнаружения позволяет осуществлять гибкую стратегию обнаружения, в том числе скрытного. Предусмотрена также возможность получения оперативной информации от вышестоящих командных пунктов и внешних средств разведки и целеуказания как СКПУС, так и отдельными пусковыми установками.

Система боевого управления средствами комплекса реализована с применением цифровых методов передачи всех видов сообщений, автоматизированного установления связи, обработки сообщений и их распределения, засекречивания информации с гарантированной стойкостью.

Наличие приборов ночного видения, аппаратуры навигации, топографической привязки и ориентирования в СКПУС и СПУ позволяет комплексу в любое время суток при любых погодных условиях быстро менять стартовые позиции и позиции перезаряжания после выполнения боевой задачи, а также рассредоточено осуществлять перебазирование в новый район боевых действий.

Наличие комплекта боезапаса ПКР на транспортно-перегрузочных машинах дает возможность проведения повторного залпа после перезаряжания пусковых установок, что повышает огневую мощь и боевую эффективность комплекса.

Энергоснабжение систем каждой машины на боевой позиции обеспечивается автономным, либо внешним источником электропитания.

Размещение аппаратуры в защищенных постах на шасси высокой проходимости обеспечивает комплексу высокую мобильность и обеспечивает боевое применение в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения воздушного пространства в зоне боевых действий.

Самоходная пусковая установка на шасси автомобиля "КамАЗ" (8х8) подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ" в экспозиции IX Международного военно-морского салона МВМС-2019. Санкт-Петербург, июль 2019 года (с) Михаил Жердев

Самоходный командный пункт управления и связи (СКПУС), оснащенный РЛС "Монолит-Б", на шасси автомобиля "КамАЗ" (8х8) подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Рубеж-МЭ" в экспозиции IX Международного военно-морского салона МВМС-2019. Санкт-Петербург, июль 2019 года (с) Михаил Жердев

Шильдик с названием комплекса (с) Михаил Жердев

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Бал РК
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