Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

Вблизи Крыма и побережья Краснодарского края службы контроля за воздушным пространством обнаружили самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R.1 Великобритании. Британский самолет несколько часов барражировал вдоль границ России над нейтральными водами Черного моря.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, в 6:15 самолет-шпион проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Краснодарского края, а затем облетел Крымский полуостров. При этом отмечается, что британский Bombardier Global Express обошел зону действия радиоэлектронной борьбы около Севастополя.

Отметим, что недавно около Крыма продолжительное время в воздухе находился американский разведывательный беспилотник Global Hawk, а также патрульный противолодочный самолет-шпион Boeing P-8A Poseidon. На перехват последнего поднимался российский истребитель Су-27, который заставил самолет США изменить курс и отвернуть от границ РФ.

Военные аналитики связывают усиление активности полетов иностранных разведывательных самолет и беспилотников с учениями, в которых участвуют корабельные группировки Черноморского флота и авиации Южного военного округа. В ходе маневров экипажи российских кораблей осуществляли взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов Крыма, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне.

Николай Грищенко