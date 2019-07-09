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09.07.2019
Интерфакс-АВН

Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках масштабных военных учений

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Самолет Ил-76 ВКС России
Самолет Ил-76 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости, Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Более 40 экипажей самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили перебазирование на три оперативных аэродрома в Краснодарском крае и приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках полковых летно-тактических учений ВТА, сообщает Минобороны РФ.

"Перебазирование осуществлялось из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели более 2 тысяч километров", - сказали в министерстве.

Плановые летно-тактические учения ВТА стартовали в понедельник под руководством командующего Военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.

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