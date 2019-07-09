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09.07.2019
ТАСС

ЗРС С-350 "Витязь" первыми поступят на вооружение приграничных и приморских военных частей

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ЗРС С-350Е "Витязь"
ЗРС С-350Е "Витязь".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС Юрий Муравкин заявил, что комплекс С-350 по праву можно назвать "убийцей крылатых ракет"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил (ВКС) России первыми получат комплекс С-350 "Витязь". Об этом сообщил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"В первую очередь он [комплекс С-350] пойдет на вооружение приграничных и приморских зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил, что в сочетании с его высокими маневренными возможностями позволит быстро и эффективно выполнять задачи по предназначению", - рассказал Муравкин.

Он отметил, что за счет новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а особенности его построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений. По словам Муравкина, комплекс С-350 по праву можно назвать "убийцей крылатых ракет".

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС добавил, что с 2020 года военнослужащие первого зенитного ракетного полка уже будут переучены на комплекс С-350.

Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" предназначена для обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Комплекс способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 км, высота - 30 км. Время развертывания системы в боевое положение - 5 минут.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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