Подводный спецназ Каспийский флотилии уничтожил диверсантов условного противника

Отряд Каспийской флотилии по борьбе с подводно-диверсионными силами выполнил стрельбы под водой из специального оружия. Бойцы провели учения совместно с экипажем противодиверсионного катера многоцелевого назначения "Грачонок".

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевым на оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря. Экипаж "Грачонка", используя новейшее вооружение и корабельные системы, обнаружил подводных пловцов, применив поисково-спасательный комплекс "Кальмар" с телеуправляемым подводным аппаратом.

В ходе тренировок пловцы одиночно и в составе групп погрузились на расчетную глубину в Каспийском море, отработав уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующих водолазов, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Подводный спецназ использовал новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, подводные бронежилеты и огнестрельное оружие подводной стрельбы, с помощью которого на большой глубине возможно уничтожение цели на дистанции до 10 м.