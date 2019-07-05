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05.07.2019
Военно-промышленный курьер

Подводный спецназ Каспийский флотилии уничтожил диверсантов условного противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд Каспийской флотилии по борьбе с подводно-диверсионными силами выполнил стрельбы под водой из специального оружия. Бойцы провели учения совместно с экипажем противодиверсионного катера многоцелевого назначения "Грачонок".

Учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевым на оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря. Экипаж "Грачонка", используя новейшее вооружение и корабельные системы, обнаружил подводных пловцов, применив поисково-спасательный комплекс "Кальмар" с телеуправляемым подводным аппаратом.

В ходе тренировок пловцы одиночно и в составе групп погрузились на расчетную глубину в Каспийском море, отработав уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующих водолазов, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Подводный спецназ использовал новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, подводные бронежилеты и огнестрельное оружие подводной стрельбы, с помощью которого на большой глубине возможно уничтожение цели на дистанции до 10 м.

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