Войти
05.07.2019
ИноСМИ

Fox News (США): Путин подписал закон о выходе из договора о ядерном оружии с США

239
0
0
Показ техники на форуме "Армия–2017" в Свердловской области
Показ техники на форуме "Армия–2017" в Свердловской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

В информационном материале сообщается о выходе России из ДРСМД. Автор напоминает, что США обвиняли Москву в разработке нового ракетного комплекса, якобы нарушающего условия договора. По мнению одних комментаторов, Путин "мошенничает" с договором о контроле вооружений. Другие считают, что мировые лидеры выходят из договоров, потому что их армии намного превосходят боевой потенциал США.

В среду российский президент Владимир Путин подписал закон, которым официально оформлен выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году с США. Вашингтон еще раньше вышел из этого многолетнего соглашения, которое Россия, по словам президента Трампа, "нарушала много лет". США сообщили о своем намерении выйти из ДРСМД в феврале и заявили, что перестанут соблюдать его условия через полгода, если Россия не вернется к его выполнению. Москва в ответ отказалась выполнять свои обязательства в рамках договора.

Согласно этому договору, подписанному президентом Рональдом Рейганом и советским руководителем Михаилом Горбачевым, США и России было запрещено иметь, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч километров.

Администрация Трампа заявила, что Россия нарушила договор, развернув крылатые ракеты наземного базирования "Новатор" 9M729, дальность которых превышает установленные договором рамки. США в 2012 году обнаружили, что Россия нарушает условия договора, и проинформировали об этом некоторых европейских союзников, хотя и не всех членов НАТО. Российские официальные лица неоднократно опровергали заявления о нарушениях, заявляя о том, что США сами нарушают договор, разместив ракеты на базах в Европе.

Белый дом в среду не стал комментировать действия россиян. В октябре Трамп сделал заявление о том, что данное соглашение просто мешает военным разработкам в США. "Я не знаю, почему президент Барак Обама не вел переговоры и не вышел из договора, - заявил президент на митинге в Неваде, после чего пообещал: Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение и делать оружие, которое нам делать не позволяют".

В то время высокопоставленные российские руководители назвали заявление Трампа очень опасной провокацией, которая приведет к "полному хаосу".

В феврале 2018 года Пентагон пришел к выводу, что Россия активно нарушает соглашения о контроле вооружений. В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с оценкой Трампа. "После многолетних запирательств Россия недавно признала существование нового ракетного комплекса 9M729, - сказал тогда Столтенберг. - Россия не дала никаких достоверных ответов по поводу этой новой ракеты. Все союзники согласны с тем, что Россия нарушает условия договора".

На прошлой неделе Столтенберг написал в Твиттере: "В пятницу 5 июля я буду председательствовать в Брюсселе на заседании Совета Россия-НАТО. Это продолжение нашего политического диалога, в ходе которого обсуждается ситуация на Украине, ДРСМД, вопросы прозрачности и снижения рисков".

Ракеты средней дальности подлетают к цели быстрее, чем межконтинентальные баллистические ракеты, а это повышает вероятность глобального ядерного конфликта из-за ложного оповещения о пуске.

Кремль пообещал, что Россия не станет первой размещать новые ракеты средней дальности, и предостерег США о недопустимости развертывания ракет в Европе.

***

Комментарии читателей

Erice264

Он вышел из сделки, чтобы помочь Корее и Ирану создать ядерное оружие.

Anther

Путин, отправляйся домой и веди себя мирно, нам не нужны ресурсы твоей страны. Американцам нужен только мир. Но имей в виду: мы - народ Соединенных Штатов Америки, и я говорю, что все мы воины, желающие мира. Не буди снова спящего гиганта.

Scion222

Советы, а затем путинский режим всегда мошенничали с договорами по контролю вооружений. В прошлом мы отвечали различными оборонительными мерами и имевшимися у нас системами. Это конкретное нарушение отличается особой наглостью. Поэтому когда США и их восточные союзники по НАТО противопоставили Путину свои ракеты и дали добро на разработку аналогичных крылатых ракет наземного базирования, он надул губы и вышел из договора вместо того, чтобы прийти к Западу и сказать: "Ладно, мы избавимся от ракет этого класса". Этот человек пытается вернуть столько советской территории, сколько может. И действия администрации Трампа - это лучший способ убедить Путина, что всему есть предел.

P82mustang

Давайте все спрячемся под столами, как в годы холодной войны.

Driesman

Показательно то, что никто из комментаторов не видит правду. Зная, что США утратили авторитет и боевые возможности как глобальная сила, другие мировые лидеры выходят из договоров, потому что их армии намного превосходят боевой потенциал США.

У США просто нет боевой техники, чтобы обеспечить самолюбование Трампа. Безусловно, он не может признать, что находится между молотом и наковальней, но он прекрасно понимает, что Соединенные Штаты завязли в финансовых долгах перед Китаем, который стал для них главным кредитором, и что они не смогут выплатить даже проценты по кредитам.

Далее, он знает, что боевая техника ВВС и ВМС не обладает достаточной боеспособностью, и что США не могут вести войну на два и более фронтов. Даже маленький Иран со своими марионетками способен измотать американскую армию. А из-за всех этих зарубежных военных авантюр США не заботятся о собственной территории.

ArtPickasso

Русские не такая серьезная угроза для США, как демократы и либералы. Ни один русский не расстреливал американских конгрессменов на бейсбольном стадионе, ни один русский не нападал на невинных американцев за то, что они гордо носят кепки с надписями в поддержку своей страны.


Талия Каплан (Talia Kaplan)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Персоны
Барак Обама
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.04.2019
Две минуты. Обратный отсчет продолжается (The Nation, США)
25.10.2018
Победителей не будет
16.01.2018
На колени!
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С