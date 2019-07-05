Fox News (США): Путин подписал закон о выходе из договора о ядерном оружии с США

В информационном материале сообщается о выходе России из ДРСМД. Автор напоминает, что США обвиняли Москву в разработке нового ракетного комплекса, якобы нарушающего условия договора. По мнению одних комментаторов, Путин "мошенничает" с договором о контроле вооружений. Другие считают, что мировые лидеры выходят из договоров, потому что их армии намного превосходят боевой потенциал США.

В среду российский президент Владимир Путин подписал закон, которым официально оформлен выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году с США. Вашингтон еще раньше вышел из этого многолетнего соглашения, которое Россия, по словам президента Трампа, "нарушала много лет". США сообщили о своем намерении выйти из ДРСМД в феврале и заявили, что перестанут соблюдать его условия через полгода, если Россия не вернется к его выполнению. Москва в ответ отказалась выполнять свои обязательства в рамках договора.

Согласно этому договору, подписанному президентом Рональдом Рейганом и советским руководителем Михаилом Горбачевым, США и России было запрещено иметь, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч километров.

Администрация Трампа заявила, что Россия нарушила договор, развернув крылатые ракеты наземного базирования "Новатор" 9M729, дальность которых превышает установленные договором рамки. США в 2012 году обнаружили, что Россия нарушает условия договора, и проинформировали об этом некоторых европейских союзников, хотя и не всех членов НАТО. Российские официальные лица неоднократно опровергали заявления о нарушениях, заявляя о том, что США сами нарушают договор, разместив ракеты на базах в Европе.

Белый дом в среду не стал комментировать действия россиян. В октябре Трамп сделал заявление о том, что данное соглашение просто мешает военным разработкам в США. "Я не знаю, почему президент Барак Обама не вел переговоры и не вышел из договора, - заявил президент на митинге в Неваде, после чего пообещал: Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение и делать оружие, которое нам делать не позволяют".

В то время высокопоставленные российские руководители назвали заявление Трампа очень опасной провокацией, которая приведет к "полному хаосу".

В феврале 2018 года Пентагон пришел к выводу, что Россия активно нарушает соглашения о контроле вооружений. В октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился с оценкой Трампа. "После многолетних запирательств Россия недавно признала существование нового ракетного комплекса 9M729, - сказал тогда Столтенберг. - Россия не дала никаких достоверных ответов по поводу этой новой ракеты. Все союзники согласны с тем, что Россия нарушает условия договора".

На прошлой неделе Столтенберг написал в Твиттере: "В пятницу 5 июля я буду председательствовать в Брюсселе на заседании Совета Россия-НАТО. Это продолжение нашего политического диалога, в ходе которого обсуждается ситуация на Украине, ДРСМД, вопросы прозрачности и снижения рисков".

Ракеты средней дальности подлетают к цели быстрее, чем межконтинентальные баллистические ракеты, а это повышает вероятность глобального ядерного конфликта из-за ложного оповещения о пуске.

Кремль пообещал, что Россия не станет первой размещать новые ракеты средней дальности, и предостерег США о недопустимости развертывания ракет в Европе.

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Комментарии читателей

Erice264

Он вышел из сделки, чтобы помочь Корее и Ирану создать ядерное оружие.

Anther

Путин, отправляйся домой и веди себя мирно, нам не нужны ресурсы твоей страны. Американцам нужен только мир. Но имей в виду: мы - народ Соединенных Штатов Америки, и я говорю, что все мы воины, желающие мира. Не буди снова спящего гиганта.

Scion222

Советы, а затем путинский режим всегда мошенничали с договорами по контролю вооружений. В прошлом мы отвечали различными оборонительными мерами и имевшимися у нас системами. Это конкретное нарушение отличается особой наглостью. Поэтому когда США и их восточные союзники по НАТО противопоставили Путину свои ракеты и дали добро на разработку аналогичных крылатых ракет наземного базирования, он надул губы и вышел из договора вместо того, чтобы прийти к Западу и сказать: "Ладно, мы избавимся от ракет этого класса". Этот человек пытается вернуть столько советской территории, сколько может. И действия администрации Трампа - это лучший способ убедить Путина, что всему есть предел.

P82mustang

Давайте все спрячемся под столами, как в годы холодной войны.

Driesman

Показательно то, что никто из комментаторов не видит правду. Зная, что США утратили авторитет и боевые возможности как глобальная сила, другие мировые лидеры выходят из договоров, потому что их армии намного превосходят боевой потенциал США.

У США просто нет боевой техники, чтобы обеспечить самолюбование Трампа. Безусловно, он не может признать, что находится между молотом и наковальней, но он прекрасно понимает, что Соединенные Штаты завязли в финансовых долгах перед Китаем, который стал для них главным кредитором, и что они не смогут выплатить даже проценты по кредитам.

Далее, он знает, что боевая техника ВВС и ВМС не обладает достаточной боеспособностью, и что США не могут вести войну на два и более фронтов. Даже маленький Иран со своими марионетками способен измотать американскую армию. А из-за всех этих зарубежных военных авантюр США не заботятся о собственной территории.

ArtPickasso

Русские не такая серьезная угроза для США, как демократы и либералы. Ни один русский не расстреливал американских конгрессменов на бейсбольном стадионе, ни один русский не нападал на невинных американцев за то, что они гордо носят кепки с надписями в поддержку своей страны.

Талия Каплан (Talia Kaplan)