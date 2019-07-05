Румыния выбрала французские корветы проекта Gowind 2500

3 июля 2019 года министр обороны Румынии Габриел-Вениамин Лес официально сообщил, что французское судостроительное объединение Naval Group в партнерстве с румынским судостроительным предприятием Şantierul Naval Constanţa SA (SNC, Констанца) выбраны для строительства для ВМС Румынии четырех корветов по представленному Naval Group проекту Gowind 2500. Также планируемый к подписанию контракт должен включать проведение теми же подрядчиками модернизации двух входящих в состав румынского флота фрегатов британской постройки типа 22 и создание в Румынии центра по ремонту и материально-техническому обсуживанию и учебного центра для указанных кораблей.

Головной корвет проекта Gowind 2500 El Fatеh, построенный для ВМС Египта французским судостроительным объединением Naval Group (с) Naval Group

Контракт должен быть заключен сроком на семи лет со сдачей первого корвета проекта Gowind 2500 румынскому флоту уже через три года. Все четыре корвета должны строиться в партнерстве и по проекту Naval Group на предприятии SNC в Констанце.

Выбор румынского правительства в пользу корветов проекта Gowind 2500 французского объединения Naval Group был сделан в результате длительно тянувшегося тендера, в котором на заключительном этапе участвовали также итальянское судостроительное объединение Fincantieri (с проектом корвета на основе строящихся им для Катара кораблей типа Doha) и международная (со штаб квартирой в Нидерландах) судостроительная группа Damen Shipyards Group (предлагавшая проект корветов серии SIGMA). Сделанное Naval Group в конце 2018 год окончательное ценовое предложение о постройке четырех корветов проекта Gowind 2500 было в 1,2 млрд евро и стало самым низким по цене по сравнению с итальянским (1,34 млрд евро) и голландским (1,25 млрд евро) предложениями.

Решение правительство Румынии по тендеру на корветы неоднократно переносилось и было принято в ожесточенной лоббистской борьбе , в первую очередь со стороны группы Damen, имеющей прочные позиции в Румынии и сейчас контролирующей большую часть основных румынских верфей.

Сообщается, что румынские корветы проекта Gowind 2500 будут иметь стандартное водоизмещение около 2500 тонн и должны быть оснащены противокорабельным ракетным комплексом MBDA Exocet MM40 Block 3, зенитным ракетным комплексом MBDA MICA VL и АСБУ SETIS.

Если контракт будет заключен, то Румыния таким образом станет четвертым заказчиком продвигаемого Naval Group (ранее DCNS) семейства корветов проекта Gowind 2500 в боевом исполнении после Малайзии, Египта и ОАЭ. Проект Gowind в варианте патрульного корабля заказала также Аргентина.