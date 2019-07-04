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04.07.2019
ЦАМТО

Минобороны Индии начинает проекты закупок новых кораблей для ВМС и Береговой охраны

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Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фото
Поднятие государственного флага Индии. ВМС Индии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Кононов

ЦАМТО, 3 июля. Министерство обороны Индии объявило о направлении национальным судостроительным компаниям четырех запросов о предложениях на поставку кораблей для ВМС и Береговой охраны страны.

Запросы о предложениях в рамках программ, общая стоимость которых может составить 150 млрд. рупий (2,17 млрд. долл.), были направлены претендентам 1 июля. В перечень реализуемых программ вошли приобретение 6 ракетных кораблей нового поколения NGMV (Next Generation Missile Vessel) для ВМС, 8 скоростных патрульных кораблей FPV (Fast Patrol Vessel), 12 катеров на воздушной подушке ACV (Air Cushion Vehicle) и 8 барж для транспортировки ракет и боеприпасов (Missile-cum-Ammunition Barge). К участию в тендере на поставку кораблей NGMV приглашены 7 компаний. Остальные запросы были разосланы ограниченному числу претендентов.

Запрос о предложениях на поставку 12 катеров на воздушной подушке также учитывает потребность СВ Индии в 6 катерах данного типа.

В течение ближайших нескольких месяцев МО Индии планирует выпустить еще несколько запросов о предложениях на поставку кораблей.

По данным Jane's Defence Weekly, все платформы должны быть приобретены в категории "Покупай индийское" процедуры закупки продукции оборонного назначения DPP-2016 (Defence Procurement Procedure 2016) с целью снижения зависимости от импорта.

Тем не менее, индийским компаниям будет разрешено формировать совместные предприятия с иностранными производителями оригинального оборудования перед подачей заявки при условии, что 40% каждой платформы будет построено из индийских компонентов.

Запрос о предложениях на поставку NGMV был направлен пяти государственным и двум частным компаниям, которые должны представить ответы до декабря. К первым относятся Cochin Shipyard Limited, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Goa Shipyard Limited, Hindustan Shipyard Limited и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), ко вторым – Larsen & Toubro (L&T) и Reliance Naval and Engineering Limited.

Запрос предусматривает, что 1500-тонные ракетные корабли NGMV будут построены с применением технологий малозаметности и будут отличаться низкой радиолокационной, инфракрасной, акустической и магнитной сигнатурой для затруднения обнаружения противником. Ожидается, что они будут вооружены, помимо прочего, индийско-российской КР "Брамос".

Контракт на строительство кораблей NGMV будет заключен с верфью, включенной в короткий список, в течение 36 месяцев с момента подачи заявок (16 декабря). Поставки начнутся через 36 месяцев после подписания контракта и будут завершены в течение 12 месяцев.

Предполагается, что корабли NGMV дополнят и в конечном итоге заменят восемь корветов класса "Тарантул-1" ВМС Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
GSL
Mazagon Dock
Проекты
ACV БМ
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