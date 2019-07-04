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04.07.2019
Известия.ru

Минобороны окажет помощь семьям погибших подводников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны окажет необходимую помощь семьям погибших моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям", — цитирует Шойгу RT.

Ранее 3 июля министр оборонного ведомства заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, который проводил исследования морского дна в российских территориальных водах недалеко от Североморска, удалось спасти.

Также Шойгу сообщил, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам.

2 июля в Минобороны сообщили о гибели моряков в результате пожара на подводном аппарате, который проводил исследования морского дна недалеко от Североморска в Баренцевом море. Члены экипажа потушили пожар, но спастись не смогли. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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