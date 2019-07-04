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04.07.2019
Вестник Мордовии

По-прежнему самый летающий в мире танк Т-80У, вновь показал свои выдающиеся качества

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Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Российский танк с газотурбинным двигателем Т-80У на форуме "Армия" вновь продемонстрировал свои выдающиеся качества. Эта созданная в Ленинграде боевая машина по-прежнему является отменным бойцом на поле сражения, она может уничтожать современную бронетехнику противника, в том числе с применением управляемого ракетного вооружения.

Какое же военное шоу без этих танков! В Алабино мы привыкли видеть "восьмидесятки" непременными участниками "танкового балета". Сейчас свои "танцы" пытаются поставить и в других воинских частях. Однако на дизельных машинах нет возможности достичь той грациозности, которая демонстрируется в выступлениях танков с ГТД.

В этом году Т-80У напомнил, что он по-прежнему является самым летающим в мире. Танкисты не только совершали на нем впечатляющие прыжки, но и стреляли в полете.

Также экипажи демонстрировали различные трюки: рисовали стволом орудия различных геометрические фигуры, разрезали предметы и пр.

Конечно, кто-то может задаться вопросом: зачем военным такое шоу? Но за подобными зрелищными номерами стоит мастерство танкистов, для которых при таком владении боевой машиной возможно выполнение любой боевой задачи.

Дмитрий Лемешко

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Источник изображения: Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
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