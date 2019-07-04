Испытания противоминного комплекса "Диаманд" на фрегате "Адмирал флота Касатонов"

Как сообщает газета "Известия" в материале Алексея Рамма и Богдана Степового "Бриллианты наведя: фрегаты вооружат комплексами "Диаманд". На "Адмирале Касатонове" начались испытания уникальных роботизированных систем", новые фрегаты проекта 22350 получат роботов - надводные и подводные беспилотные комплексы. Сейчас на втором корабле серии - "Адмирале флота Касатонове" - испытывается уникальный противоминный комплекс "Диаманд", состоящий из беспилотного катера и подводных дронов. Кроме них, на фрегатах вскоре появятся БПЛА "Орлан-10", которые будут использоваться для дистанционного досмотра кораблей и нанесения ударов, сообщили "Известиям" источники в Министерстве обороны.

Безэкипажный катер ЕСА Inspector Mk 2 из состава противоминного комплекса "Диаманд" на вертолетной площадке проходящего испытания второго построенного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Балтийск, 20.06.2019 (с) RussianArms / forums.airbase.ru

Сейчас в составе ВМФ числится один фрегат - "Адмирал Горшков". Второй - "Адмирал Касатонов" - в настоящее время проходит заводские испытания, которые уже вышли на заключительную стадию. Ожидается, что его передача флоту состоится до конца года. По планам, третий и четвертый корабли проекта 22350 - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" - должны пополнить состав ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно.

Фрегаты этого проекта предназначены для действий в дальней морской зоне, пояснил "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

- В первую очередь они могут эффективно решать ряд боевых задач без сил поддержки, - рассказал он. - Корабли вооружены дальнобойными ракетами, которые нуждаются в целеуказании - для этого есть спутники, самолеты и корабли-разведчики. Но на войне помощь может не прийти - в этом случае беспилотники проведут разведку и укажут квадрат, где есть цели.

Вскоре "Адмирал Касатонов" получит ряд новых роботизированных систем, которые серьезно повысят боевую эффективность корабля. Уже известно, что фрегаты новой серии планируется оснастить БПЛА "Орлан-10" и ударными катерами.

"Орлан-10" позволит фрегату действовать в качестве разведчика и даже комплекса РЭБ. Этот дрон относится к классу средних с радиусом действия до 120 км. Беспилотник способен передавать видео в режиме онлайн, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5000 м. Обычно "Орланы" применяются группами по две-три машины. Один из аппаратов ведет разведку на расстоянии 1-1,5 км от земли, второй - несет средства РЭБ, находясь немного выше, третий - с высоты 4,5-5 км передает видео на базу.

Но самая передовая система, которую в перспективе могут получить российские фрегаты, - это уникальный противоминный комплекс "Диаманд". Он может работать на расстоянии до 10 км от корабля, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 м до 100 м. В его комплект входят два небольших беспилотных катера. Благодаря легкому пластиковому корпусу эти аппараты "малоинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров, обнаруживающих металл под водой, и другого бортового оборудования легко находят мины. А дистанционно управляемые подводные аппараты-саперы, внешне напоминающие небольшие и короткие торпеды, уничтожают "адские машины", притаившиеся на морском дне.

Окончательное решение о вооружении кораблей проекта 22350 противоминной системой "Диаманд" пока не принято, отметили источники "Известий" в Минобороны. Однако, как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, большие и дорогостоящие корабли, к которым относятся и фрегаты, должны быть надежно защищены.

- Потеря фрегата несет большой экономический урон, - подчеркнул эксперт. - По этой причине их стараются оснастить как можно большим количеством систем, обеспечивающих безопасность и независимость от кораблей усиления. Миниатюризация боевых комплексов это позволяет: тот же "Диаманд" сделает работу, для которой раньше понадобился бы отдельный корабль-тральщик.

Новая техника сейчас активно устанавливается на корабли ВМФ. Первым комплектом "Диаманда" уже оснащен новейший противоминный тральщик Балтийского флота "Александр Обухов", построенный по проекту 12700 "Александрит". В дальнейшем отечественные противоминные системы появятся у всех тральщиков этого типа.

Комментарий bmpd. Как известно, "уникальный" противоминный комплекс "Диаманд" является противоминным комплексом разработки и производства французской группы ECA Group, закупленным для первых строящихся для ВМФ России морских тральщиков проекта 12700. Комплекс включает безэкипажный катер (БЭК) Inspector Mk 2, оснащенный буксируемой гАС бокового обзора TOWCA и носовой опускаемой ГАС ISSS, а корабль-носитель и катер Inspector Mk 2 оснащаются также дистанционно управляемыми подводными поисковыми аппаратами Seascan Mk 2.

Контракт на закупку комплексов "Диаманд", включая четыре БЭК Inspector Mk 2 и подводные аппараты группы ЕСА для оснащения тральщиков проекта 12700, был заключен, по известным сведениям, российской компанией "Проминвест" (входящей в состав Госкорпорации "Ростех") в январе 2014 года. Впоследствии контракт был сокращен до трех катеров Inspector Mk 2, которые были поставлены в Россию с осени 2015 по лето 2017 года. Также не были поставлены одноразовые подводные аппараты-уничтожители мин K-Ster. Как можно судить, два комплекта комплекса "Диаманд" с БЭК Inspector Mk 2 установлены на первых двух тральщиках проекта 12700 "Александр Обухов" и "Иван Антонов", введенных в строй соответственно, в декабре 2016 и январе 2019 года, а третий комплект, видимо, сейчас и размещен для испытаний на проходящем Государственные испытания втором построенном фрегате проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Безэкипажный катер ЕСА Inspector Mk 2 из состава противоминного комплекса "Диаманд" на вертолетной площадке проходящего испытания второго построенного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Балтийск, 20.06.2019 (с) RussianArms / forums.airbase.ru