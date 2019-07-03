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03.07.2019
Известия.ru

Бриллианты наведя: фрегаты вооружат комплексами "Диаманд"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новые фрегаты проекта 22350 получат роботов — надводные и подводные беспилотные комплексы. Сейчас на втором корабле серии — "Адмирале Касатонове" — испытывается уникальный противоминный комплекс "Диаманд", состоящий из беспилотного катера и подводных дронов. Кроме них, на фрегатах вскоре появятся БПЛА "Орлан-10", которые будут использоваться для дистанционного досмотра кораблей и нанесения ударов, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

Новые фрегаты проекта 22350 получат роботов — надводные и подводные беспилотные комплексы. Сейчас на втором корабле серии — "Адмирале Касатонове" — испытывается уникальный противоминный комплекс "Диаманд", состоящий из беспилотного катера и подводных дронов. Кроме них, на фрегатах вскоре появятся БПЛА "Орлан-10", которые будут использоваться для дистанционного досмотра кораблей и нанесения ударов, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

Сейчас в составе ВМФ числится один фрегат — "Адмирал Горшков". Второй — "Адмирал Касатонов" — в настоящее время проходит заводские испытания, которые уже вышли на заключительную стадию. Ожидается, что его передача флоту состоится до конца года. По планам, третий и четвертый корабли проекта 22350 — "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" — должны пополнить состав ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно.

Фрегаты этого проекта предназначены для действий в дальней морской зоне, пояснил "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В первую очередь они могут эффективно решать ряд боевых задач без сил поддержки, — рассказал он. — Корабли вооружены дальнобойными ракетами, которые нуждаются в целеуказании — для этого есть спутники, самолеты и корабли-разведчики. Но на войне помощь может не прийти — в этом случае беспилотники проведут разведку и укажут квадрат, где есть цели.

Вскоре "Адмирал Касатонов" получит ряд новых роботизированных систем, которые серьезно повысят боевую эффективность корабля. Уже известно, что фрегаты новой серии планируется оснастить БПЛА "Орлан-10" и ударными катерами.

"Орлан-10" позволит фрегату действовать в качестве разведчика и даже комплекса РЭБ. Этот дрон относится к классу средних с радиусом действия до 120 км. Беспилотник способен передавать видео в режиме онлайн, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5000 м. Обычно "Орланы" применяются группами по две–три машины. Один из аппаратов ведет разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй — несет средства РЭБ, находясь немного выше, третий — с высоты 4,5–5 км передает видео на базу.

Но самая передовая система, которую в перспективе могут получить российские фрегаты, — это уникальный противоминный комплекс "Диаманд". Он может работать на расстоянии до 10 км от корабля, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 м до 100 м. В его комплект входят два небольших беспилотных катера. Благодаря легкому пластиковому корпусу эти аппараты "малоинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров, обнаруживающих металл под водой, и другого бортового оборудования легко находят мины. А дистанционно управляемые подводные аппараты-саперы, внешне напоминающие небольшие и короткие торпеды, уничтожают "адские машины", притаившиеся на морском дне.

Окончательное решение о вооружении кораблей проекта 22350 противоминной системой "Диаманд" пока не принято, отметили источники "Известий" в Минобороны. Однако, как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, большие и дорогостоящие корабли, к которым относятся и фрегаты, должны быть надежно защищены.

— Потеря фрегата несет большой экономический урон, — подчеркнул эксперт. — По этой причине их стараются оснастить как можно большим количеством систем, обеспечивающих безопасность и независимость от кораблей усиления. Миниатюризация боевых комплексов это позволяет: тот же "Диаманд" сделает работу, для которой раньше понадобился бы отдельный корабль-тральщик.

Новая техника сейчас активно устанавливается на корабли ВМФ. Первым комплектом "Диаманда" уже оснащен новейший противоминный тральщик Балтийского флота "Александр Обухов", построенный по проекту 12700 "Александрит". В дальнейшем отечественные противоминные системы появятся у всех тральщиков этого типа.

Справка "Известий"

Фрегаты проекта 22350 водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивают скорость до 29 узлов и могут автономно находиться в море до 30 суток. От воздушного противника корабль защищают дальнобойный зенитно-ракетный комплекс "Полимент-Редут" и два ракетно-артиллерийских комплекса "Палаш". Фрегаты уничтожают надводные и наземные цели 130-мм артиллерийской установкой А-192М и ракетами — сверхзвуковыми "Ониксами" и крылатыми "Калибрами-НК". Одна из сильных сторон проекта — малозаметность для радиолокационных средств противника. Фрегаты построены с использованием стелс-технологий.

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Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Александр Обухов
Орлан-10
Проекты
22350
БПЛА
БФ
пр. 12700
Робот
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